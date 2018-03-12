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В связи с переходом на летнее время изменится расписание поездов Elron

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ФОТО: Mihkel Maripuu

В связи с переходом на летнее время расписание некоторых рейсов линий Таллинн - Нарва, Таллинн - Аэгвийду и Таллинн - Пяэскюла будут изменены.

С воскресенья, 25 марта, изменения произойдут на нескольких направлениях. Изменения обусловлены переменами в расписании движения международных рейсовых поездов, вызванными переходом на летнее время, сообщила пресс-служба Elron.

Наиболее значительные изменения произойдут на линии Таллинн - Нарва – будут изменены времена отправления для экспресс-рейсов, а также время вечернего рейса Нарва - Таллинн.

На линии Таллинн - Аэгвийду переход на летнее время приведет к изменению расписания трех рейсов – время отправления для полуденного рейса Таллинн - Аэгвийду будет переведено на 13 минут раньше, т.е. на 13:35, новым временем отправления из Таллинна для послеобеденного рейса станет 17:03, а поезд Аэгвийду - Таллинн будет отправляться в 15:26.

«В западном направлении будет отменен утренний рейс Таллинн - Пяэскюла, начинавшийся в 7:10, но добавится новое время отправления в 9:58. На минуту изменится время отправление утреннего рейса Таллинн - Пяяскюла (8:22) со станций Хийу и Кивимяэ и вечернего рейса со станции Нымме», - сказала руководитель по маркетингу и коммуникации Elron Марийс Адамберг. «Изменятся также и некоторые пути отправления на Балтийском вокзале».

Расписания можно найти на сайте Elron и на информационных стендах платформ ожидания.

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