Фото: стрелок из таллиннского отеля «Метрополь» предстал перед судом

Защитник одного из обвиняемых не явился в суд, поэтому заседание было перенесено на вторник, передает Postimees.

2 февраля 2017 года в 13.50 в Таллинне в баре отеля на улице Розени произошла стрельба, в результате которой был ранен мужчина 1971 года рождения. Для выяснения обстоятельств случившегося криминальное бюро Пыхьяской префектуры начало уголовное производство.

Собранные в ходе расследования данные говорили о том, что в тот день 45-летний гражданин Грузии, который в ресторане отеля сидел за столиком с двумя знакомыми, подошел к столу другого 45-летнего мужчины и ударил его по голове. Когда пострадавший попытался оказать сопротивление, два мужчины, которые пришли вместе с нападавшим, встали между ними. Согласно обвинению, предполагаемый нападавший достал огнестрельное оружие из своей куртки и выстрелил в потерпевшего, попав ему в ногу. После этого стрелок вместе с двумя знакомыми сбежали из отеля. По версии следствия, причиной стрельбы стала ссора из-за враждебных отношений между сторонами конфликта.

В скором времени полиция обнаружила подозреваемых личностей, но главный подозреваемый – стрелок – сбежал и спрятался. Позже в ходе производства было становлено, что он сбежал в Испанию. С помощью испанской полиции он был задержан 13 июля 2017 года. В августе подозреваемый был доставлен в Эстонию и по сегодняшний день находился под стражей. Его обвиняют в тяжком нарушении общественного порядка и незаконном применении огнестрельного оружия.