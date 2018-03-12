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Путин посоветовал британцам до обсуждения инцидента с Москвой самим разобраться с отравлением Скрипаля

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Место, где были найдены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

ФОТО: PETER NICHOLLS/REUTERS

Президент России Владимир Путин посоветовал британцам на месте разобраться с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, до того как обсуждать инцидент с Москвой, передает "Интерфакс".

Во время осмотра в Краснодарском крае селекционной теплицы Национального центра зерна журналист "Би-би-си" спросил главу государства, не несет ли Россия ответственность за этот инцидент. Путин ответил: "Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать".

5 марта полиция Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в коме.

Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

В понедельник газета The Times сообщила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй "близка к тому, чтобы предъявить России официальные обвинения" в попытке отравить нервно-паралитическим веществом Скрипаля и его дочь.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон 6 марта заявил, что Лондон намерен принять жесткие меры в случае, если причастность России к отравлению Скрипаля будет установлена.

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