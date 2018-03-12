На продажу в Эстонию отправили 20 тонн просроченных продуктов странного происхождения

Контейнер прибыл в порт Мууга 27 августа прошлого года, но из-за отсутствующей документации там и остался. Через три месяца импортер представил документы, на основании которых в контейнере должен был быть мед, но в ходе проверки выяснилось, что на маркировке товар называется «Rice fructose Syrup», или рисово-фруктозный сироп. Вопросы вызывало и происхождение продукта. По документам товар был из США, а на самом товаре качестве страны-производителя был указан Китай. Также реальный вес товара не совпадал с указанным в документах. Кроме того, срок хранения продукта истек еще в августе 2014 года.