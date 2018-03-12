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  • На продажу в Эстонию отправили 20 тонн просроченных продуктов странного происхождения

На продажу в Эстонию отправили 20 тонн просроченных продуктов странного происхождения

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Мед. Фото иллюстративное

ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Ветеринарно-пищевой департамент задержал на погранпункте Мууга около 20 тонн неизвестного товара, который, по данным, импортера, был медом, но в ходе проверки выяснилось, что это сироп.

Контейнер прибыл в порт Мууга 27 августа прошлого года, но из-за отсутствующей документации там и остался. Через три месяца импортер представил документы, на основании которых в контейнере должен был быть мед, но в ходе проверки выяснилось, что на маркировке товар называется «Rice fructose Syrup», или рисово-фруктозный сироп. Вопросы вызывало и происхождение продукта. По документам товар был из США, а на самом товаре   качестве страны-производителя был указан Китай. Также реальный вес товара не совпадал с указанным в документах. Кроме того, срок хранения продукта истек еще в августе 2014 года.

Хотя обычно в таких ситуациях импортер обязан отправить товар в страну-производитель, из-за отсутствия нормальной документации отправить его туда не представляется возможным, и он будет уничтожен. Затраты на утилизацию возместит импортер.  

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