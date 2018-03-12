понедельник, 12 марта 2018 г.
"В переменах нет ничего плохого, а в частых отчаянных переменах - есть” Дмитрий Егоров
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Галерея: полиция устроила проверку на железнодорожных переездах

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

В связи с недавними несчастными случаями на железной дороге сегодня вечером полиция проверила поведение участников движения на железнодорожных переездах около остановок Тонди и Китсекюла, передает Postimees.

Вечером третьего марта в Таллинне недалеко от переезде Веэрени 29-летняя женщина попала под поезд и погибла.

Вечером седьмого марта около железнодорожного переезда Тонди под поезд попала женщина.

Утром 20 февраля на переезде Кульна неподалеку от Кейла грузовой автомобиль въехал в переднюю часть поезда. Пострадали девять человек. Водитель, находившийся за рулем грузовика, употреблял алкоголь.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ