Галерея: полиция устроила проверку на железнодорожных переездах
12 марта 2018 г., 18:23
В связи с недавними несчастными случаями на железной дороге сегодня вечером полиция проверила поведение участников движения на железнодорожных переездах около остановок Тонди и Китсекюла, передает Postimees.
Вечером третьего марта в Таллинне недалеко от переезде Веэрени 29-летняя женщина попала под поезд и погибла.
Вечером седьмого марта около железнодорожного переезда Тонди под поезд попала женщина.
Утром 20 февраля на переезде Кульна неподалеку от Кейла грузовой автомобиль въехал в переднюю часть поезда. Пострадали девять человек. Водитель, находившийся за рулем грузовика, употреблял алкоголь.