Глава МВД поддерживает требование спасателей о повышении зарплат

Во вторник профсоюз спасателей провел обсуждение зарплат. В обсуждении приняло участие около 50 представителей спасательных команд, всего было представлено около 80 процентов спасательных команд страны.

Спасатели хотят, чтобы их зарплата поднялась до среднего уровня страны.

Глава МВД Анвельт заявил, что поддерживает требования спасателей. По словам Анвельта, он планирует предложить выделить в госбюджете на следующий год выделить на повышение зарплат спасателей около 9,41 млн евро. Эта сумма позволила бы поднять основную зарплату спасателя на 23,8 процента. Министр назвал это «стратегическим повышением зарплат», необходимым для изменения ситуации с зарплатами спасателей.

Министр отметил, что зарплаты спасателей много лет отражались с доплатами. По состоянию на январь этого года основная зарплата спасателей без доплат, по данным МВД, составляла 808 евро.

Председатель Центрального союза профсоюзов Эстонии (EAKL) Пеэп Петерсон сказал после обсуждения журналистам, что, например, в Латвии и Литве профессиональным спасателям уже выплачивают среднюю или превышающую этот уровень зарплату страны. В Эстонии зарплата спасателей на 430 евро ниже средней зарплаты в стране.