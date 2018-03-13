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Пост главы ЦРУ впервые в истории займет женщина

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Логотип ЦРУ. Иллюстративное фото.

ФОТО: LARRY DOWNING/REUTERS

Пост директора ЦРУ займет Джина Хаспел, ранее она была заместителем руководителя управления, сообщал президент США Дональд Трамп в Twitter, передает "Интерфакс".

Трамп отметил, что эту должность впервые займет женщина. "Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ, первой женщиной на этом посту", - написал Трамп.

"После 30 лет в качестве офицера ЦРУ для меня было честью работать заместителем директора под руководством Майка Помпео. Я благодарна президенту Трампу за возможность стать следующим директором ЦРУ и ценю его доверие", - цитирует Хаспел газета The Washington Post.

Джина Хаспел пришла на работу в ЦРУ в 1985 году. В феврале 2017 года она была назначена на должность заместителя директора ЦРУ.

Согласно сообщениям газеты The Washington Post, Хаспел в свое время возглавляла секретную тюрьму ЦРУ в Таиланде, в которой американские военные применяли имитацию утопления к двум людям, подозреваемым в связях с террористической группировкой "Аль-Каида". Позже она была главой аппарата руководителя контртеррористического центра ЦРУ. В 2013 году глава Национальной разведки США Джон Бреннан назначил ее и.о. заместителя директора Службы тайных операций ЦРУ, однако она сама отказалась занимать пост собственно заместителя.

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