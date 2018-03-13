Пост главы ЦРУ впервые в истории займет женщина

Трамп отметил, что эту должность впервые займет женщина. "Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ, первой женщиной на этом посту", - написал Трамп.

"После 30 лет в качестве офицера ЦРУ для меня было честью работать заместителем директора под руководством Майка Помпео. Я благодарна президенту Трампу за возможность стать следующим директором ЦРУ и ценю его доверие", - цитирует Хаспел газета The Washington Post.

Джина Хаспел пришла на работу в ЦРУ в 1985 году. В феврале 2017 года она была назначена на должность заместителя директора ЦРУ.