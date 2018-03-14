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  • Фото: в доме, построенном легендарным Карлом Бурманом, продается роскошная квартира

Фото: в доме, построенном легендарным Карлом Бурманом, продается роскошная квартира

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ФОТО: KV.EE

На перекрестке Крейцвальди и Рауа в Таллинне друг на друга смотрят два солидных дома, построенных в стиле югенд знаменитым эстонским архитектором Карлом Бурманом. В одном из них продается квартира, сообщает портал Kodu

ФОТО: KV.EE

Дом построен в 1914 году, неплохо сохранился, а недавно полностью реновирован. В продаже пятикомнатная квартира на втором этаже площадью 181,9 м². 

ФОТО: KV.EE

Стиль интерьера квартиры приближен к времени строительства. Наверное, так могла выглядеть квартира богатого врача или инженера в царской России.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Начиная с обстановки ванной комнаты, заканчивая мебелью и декором - все выдержано в стиле того времени. Натуральный дубовый паркет уложен классической елочкой. В общем, любители, как теперь говорят, атмосферного интерьера найдут здесь для себя идеальный вариант.  

ФОТО: KV.EE

Потолочные розетки и молдинги, распашные двустворчатые двери - все это отголоски югенд-стиля, причем вкус не изменяет хозяевам, что тоже очень важно. Планировка квартиры такова, что приватная зона отделена от гостиной. Спальни находятся в восточной части дома, тогда как гостиная, которую так и хочется назвать красивым словом "салон", и кухня находятся на западной стороне. 

ФОТО: KV.EE

Кухня, решенная в минималистском ключе с использованием самых современных материалов, стала как бы мостиком от прошлого к настоящему. 

ФОТО: KV.EE

Подробности находятся ЗДЕСЬ.

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