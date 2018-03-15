Украина готовит варианты разрыва Договора о дружбе с Россией

"МИД подготовил ряд предложений и анализ относительно возможного приостановления самого договора либо частично, либо полностью. Это разрешается международным правом и самим договором. То есть можно приостановить полностью или частично или его денонсировать. Есть несколько вариантов", - пояснила пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Бецу.

В МИДе пояснили, что окончательное решение по этому вопросу должен будет принять президент Украины Петр Порошенко. В ведомстве, в свою очередь, работают над различными вариантами и "осуществляют дальнейший анализ".

Беца также напомнила, что Украина не является членом СНГ, потому что не ратифицировала устав международной организации. "Украина не принимает участие сейчас, после агрессии, в заседаниях высших органов СНГ. И мы всегда исходили из того, что наша цель - это выход из СНГ. Это постсоветская модель, которая исчерпала себя", - добавила она.

Примечательно, что в январе текущего года частично денонсировать договор в части признания границ предлагали в Госдуме. С такой инициативой, в частности, выступал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин из "Единой России".

Депутат считает, что договор "односторонне выгоден" Украине. "Ибо, не оговаривая механизмов партнерства, сотрудничества и дружбы, во второй статье договора мы признаем территориальные границы Украины, а они, соответственно, наши - на момент подписания и ратификации этого документа. То есть речь идет о том, что, подписав этот договор, Россия в 1997-м, а затем при ратификации в 1999 году подтвердила, что она считает, скажем, Крым и Севастополь частью территории Украины", - объяснял Затулин.