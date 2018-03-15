Жители района Кристийне в шоке: вся канализация от соседей течет к ним

«Мы замучились вызывать Toruabi, – говорит член правления КТ Марья, 4Б, Татьяна Парамохина. – Все соседское богатство течет к нам, а мы откачивай. Дом затоплен, а недавно из-под фундамента вообще вылезли две огромные крысы!»

Заложники ситуации

«Фекалии лежат вокруг люка, а они даже не чешутся, – говорит еще один житель дома, Владимир Путило. – Каждый вызов фирмы, которая откачивает это все, стоит 95 евро. Сколько мы должны еще платить за эту услугу? Это они должны решать проблему».

Тем временем на улицу выходит представитель дома по адресу Марья, 4А, Эне Лепп. Она поясняет, что занимается данным вопросом, но только пока не получается его решить.

«Я не знаю точно, поскольку тогда еще в доме не жила, но говорят, что несколько лет назад по нашей улице ехала большая машина и провалилась, – поясняет она возможные причины поломки. – Как бы то ни было, мы не отрицаем, что поломка у нас, и занимаемся этим».

В мае прошлого года она обратилась в фирму, заказала проект, но потом что-то случилось с проектировщиком. Время шло, фирма обещала-таки сделать проект, нашли другого проектировщика, но и с ним что-то случилось. Потом, по словам Лепп, фирма вообще перестала отвечать на звонки.

«Тем временем наступил уже Новый год, – неторопливо описывает Эне Лепп. – Соседи наши обратились с жалобой в районную управу Кристийне, что мы не решаем проблему. Но мы же решаем!"

Далее Эне договорилась с этим проектировщиком, который муж чиновницы, но уже вышел на пенсию и работает как ФИЕ, что он займется данным вопросом. Но потом опять что-то случилось. «Он перестал отвечать на звонки и письма", – описывает дама события последних двух месяцев.

«Да врет она все! – возмущается рядом стоящий Владимир. – Ничего она все это время не делала и ничем не занималась для решения данной проблемы. Все делает наша Татьяна, все контакты приносит ей на блюдечке, все переговоры ведет сама, но так как поломка – на их территории, то мы тут ничего поделать не можем, пока они не одобрят и не решат. Полгода нас за нос водят».

Думайте сами, решайте сами

В районной управе Кристийне «МК-Эстонию» заверили, что они в курсе данной проблемы и занимаются ее решением уже несколько месяцев.

«Чиновники управы консультировали представителей КТ по данной проблеме и поддерживают связь», – заверяет старейшина Кристийне Яанус Рийбе.

Он подтверждает, что между прочим дому по адресу Марья, 4А, посоветовали обратиться к проектировщику Орво Кясперу, который до этого занимался и проектированием соседнего дома по адресу Сеэмне, 8. И что протечка находится на территории дома 4А, она обусловлена тем, что трасса амортизирована и частично даже провалилась.

«К городской территории эта утечка никакого отношения не имеет, это частная территория», – заверяет он.

Возникает, однако, еще один вопрос: насколько опасно жить в доме, вокруг которого такая антисанитария, на земле постоянно лежат фекалии?

Руководитель отдела защиты здоровья окружающей среды Департамента здоровья Леэна Альбрехт подчеркивает, что да, канализационные воды – это источник микробиологического загрязнения.

«Я полагаю, что им нужно самим обратиться к строительному эксперту, который даст заключение, оформить необходимые бумаги и самим заказать работы, – рекомендует специалист. – Потом, если соседний дом откажется платить по счетам, можно подать на них в суд".