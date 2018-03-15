Дмитрий Свищев: «Между допинговым делом Крушельницкого и отравлением Скрипаля легко провести параллель»

«Авторы истории с подсыпанным допингом керлингисту Крушельницкому и отравлением экс-полковника ГРУ Скрипаля — одни и те же. Все это — целенаправленные атаки на Россию, умело срежиссированные в преддверии крупнейших спортивных событий.

Между этими историями легко провести параллель Посмотрите, что произошло в Пхенчхане с Крушельницким: после завоевания им бронзы на Олимпиаде выясняется, что он принимал мельдоний — запрещенный препарат советского происхождения. Очевидно, что целью данной провокации было нежелание организаторов видеть российский флаг на церемонии закрытия Игр.

Уже премьер-министр Великобритании нагло спешит заявить, что отравляющее вещество имеет также советское происхождение, а значит, это дело рук российских спецслужб. Ни доказательств, ни улик — одни голословные обвинения, ультиматумы, угрозы бойкотировать чемпионат мира по футболу в России и объявить нашу страну агрессором.

Ощущение, что на Западе сценарии очередных антироссийских политических атак пишут под копирку: сценаристы и режиссеры одни и те же, актеры только разные», – заявил Свищев в интервью Интерфаксу.