В МИД РФ рассказали, как ответят на новые санкции США

"С самого начала поддерживаем паритет по числу лиц, включенных в санкционные реестры​​​. Так что пополним свой черный список очередной группой американских деятелей", - приводит слова Рябкова РИА "Новости".

Кроме того, дипломат не исключил принятия и дополнительных мер. "Возможны и другие шаги с нашей стороны, которые мы будем калибровать, сообразуя с собственными интересами", - сказал он, не приводя деталей.

Рябков подчеркнул, что готовящиеся ответные меры - это не выбор и не метод Москвы. По его словам, Россия идет на это "только по причине американского политического упрямства и неготовности воспринять реальность".

Нынешнее расширение американских санкций в отношении Москвы стало уже 50-м с 2011 года, "когда США свернули объявленную ими же перезагрузку отношений с Россией", посчитал Рябков. Он также отметил, что Вашингтон намеренно ввел новые ограничения именно в преддверии президентских выборов в РФ.

Регулярно расширяя санкции, Вашингтон пытается наказать Россию за независимый курс на международной арене. При этом действия американцев, по мнению Рябкова, лишь доказывают их собственное бессилие.

Новые меры давления принимаются именно потому, считает он, что прежние не сработали. В числе таких мер Рябков назвал "запреты на экономическое сотрудничество с РФ, угрозы блокирования денежных переводов, бряцание оружия у наших границ, которое становится все громче, а также отказы в визах и другие потуги".

Дипломат также предположил, что нынешние попытки нажима - не последние. За ними последуют новые, так как "американцев в этом угаре остановить крайне сложно".

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что США не удастся навязать России свою волю и заставить поступиться национальными интересами. Действия Вашингтона обернутся для него "фиаско и даже ущербом самим США, и прежде всего интересам американских деловых кругов, рискующих потерять российский рынок".

15 марта, Минфин США ввел новые санкции в отношении России в рамках закона "О противодействии противникам Америки" (CAATSA), который был применен впервые, а также исполнительного указа 13694 о "Блокировании собственности определенных лиц, вовлеченных в значительную зловредную киберактивность", с внесенными в него поправками в соответствии с CAATSA.

Под санкции попали 19 лиц и пять компаний, а также 13 граждан РФ, которым Минюст США официально предъявил обвинение в попытке вмешательства в американские президентские выборы 2016 года.

Некоторые из попавших в черный список россиян ранее уже фигурировали в санкционных списках США в связи с ситуацией на Украине. В частности, в их числе бизнесмен Евгений Пригожин, известный в прессе как "личный повар" президента РФ Владимира Путина, и принадлежащие ему компании Concord Catering и Concord Management.