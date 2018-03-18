В санкциях против Лондона нашли больше вреда для самих россиян

Решение о прекращении деятельности в РФ Британского совета, которое в Кремле приняли в качестве ответных мер на высылку из Лондона российских дипломатов, является совершенно несимметричным, а главное - навредит больше всего российским гражданам. К такому мнению пришли российские деятели культуры, опрошенные изданием Deutsche Welle.
Так, глава издательства "Новое литературное обозрение" Ирина Прохорова отметила, что ведение дипломатической войны через крушение культурных институций напоминает вандализм, передает Newsru. "Поразительно, что когда начинаются конфликты в политической сфере, почему-то наш ответ врагам всегда связан с закрытием культурных центров", - посетовала Прохорова.
По ее словам, разрыв культурных связей куда более болезненный, поскольку дипломатические отношения при необходимости восстанавливаются быстро, а на восстановление культурных и научных связей порой уходят десятилетия. "Я считаю, что в какой бы дипломатической войне не находились страны, культура не должна быть втянута. Культура - лучшая дипломатия", - подчеркнула собеседница портала.
Она добавила, что подобные действия российских властей толкают страну в сторону культурной изоляции, которая окончится "культурным провинциализмом". "Думаю, что теперь Британский совет больше не откроется никогда или откроется не скоро. Совершенно не факт, что Британский совет захочет к нам обратно вернуться", - заключила Ирина Прохорова.
Основатель фестиваля Beat Film Festival Кирилл Сорокин отметил, что все происходящее - "отчетливый знак изоляции". "Наивно думать, что от этого пострадает Британия - ее культура и язык и так известны во всем мире. От этого пострадают, прежде всего, люди, которые привыкли ходить на театральные фестивали, российские музыканты и культурные менеджеры, которые благодаря Британскому совету ездили на стажировки в лондонский Science Museum и за деньги британских налогоплательщиков выступали на шоукейс-фестивалях", - сказал Сорокин.
По его мнению, закрытие совета означает, что какие-то наиболее дорогие британские фильмы станет показывать в России намного сложнее, особенно если речь о регионах. Также проблематичнее станет привозить в РФ британских режиссеров.
Сопредседатель оргкомитета премии "Просветитель" Александр Гаврилов согласился, что пострадают люди внутри российской культуры и сама насыщенность культурной среды. "Британский совет на протяжении очень многих лет знакомил русских деятелей искусства, писателей, организаторов культурных процессов с лучшими практиками в мире. Делал это чрезвычайно щедро и системно. Он отвозил большие коллективы русских организаторов культуры за границу, то есть делал то, чем вообще-то должна заниматься Россия. Но поскольку российские институции все эти годы пребывают в автаркии и идиотизме, эту работу принял на себя Британский совет", - посетовал он.
Об ответных мерах на высылку российских дипломатов в Кремле объявили ранее на этой неделе. МИД РФ, в частности, заявил о высылке 23 дипломатов в Британию. Помимо этого российские власти решили упразднить генконсульство в Санкт-Петербурге и Британский совет, выступавший образовательных и культурных программ.
Посол Лори Бристоу так прокомментировал ответные меры: "Мы ничего не имеем против российского народа, и львиная доля работы нашего посольства здесь посвящена продвижению гуманитарных контактов между Россией и Великобританией… Мы дали России возможность объяснить, как химическое вещество попало в Солсбери, и попросили Россию задекларировать это химическое вещество в организации по запрещению химоружия. Ничего из этого Россия не сделала".
Накануне сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов и вовсе заявил, что под крышей Британского совета действовала разведка. "Мы помним, как несколько лет назад были задержаны сотрудники MI-6, действовавшие под крышей Британского совета. То, что это было распространено, было известно России", - сказал Морозов.
Британия подозревает Россию в организации химической атаки в Солсбери, в результате чего были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британия объявила, что их отравили с использованием разработанного в СССР нервно-паралитического вещества "Новичок" и выслала 23 дипломатов РФ. Сергей Скрипаль и Юлия находятся в больнице в критическом состоянии.