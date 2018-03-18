В Индии пропала гражданка Латвии: женщина страдала депрессией и лечилась аюрведой

Издание сообщает, что Илзе из Латвии уже четыре дня безуспешно ищет свою 33-летнюю сестру Лигу, и у полиции также нет никаких сведений о пропавшей.

Портал пишет, что Лига страдает от тяжелой депрессии и она покинула центр аюрведы в поселке Потхенкоде. Один из местных водителей рассказал, что отвез женщину на близлежащий курорт, но и там Лигу найти не удалось.

Обе сестры прибыли в Индию, чтобы лечиться по методам аюрведы и занимались йогой. В среду утром Илзе посетила занятие по йоге, а Лига отправилась купить продукты, и больше с тех пор ее никто не видел. По словам сестры, очень подозрительно, что Лига не взяла ни документов, ни денег, ни телефон.

По рассказам Илзе, Лига очень замкнутая и страдает от охлофобии (боязнь толпы).