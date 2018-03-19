Революция в футболе свершилась!

Если 20 лет назад во время ЧМ во Франции публику стали информировать с помощью табло замен и на долгие годы это осталось единственным значимым футбольным новшеством, то на Чемпионате мира в России мировой футбол ждет минимум одно суперизменение: совет ФИФА принял решение утвердить возможность проведения четвертой замены во время дополнительного времени матчей плей-офф ЧМ-2018.

До этого четвертая замена тестировалась с 2016 года на различных турнирах и как сказали в ФИФА - успешно себя зарекомендовала. За четвертую замену в кубковых матчах выступают, например, в Португалии. Жорже Симау, тренирующий португальскую "Боавишту", сказал Expresso, что мировой футбол только выиграет от введения четвертой замены и стоит подумать, что в матчах на вылет можно расширить и заявку на матч, чтобы у тренеров появилась большая вариативность состава.