Восемь министров Европы: никогда не забудем Крым

В коммюнике главы МИД Балтийских стран, Польши, Швеции, Дании, Румынии и Украины подчеркнули, что аннексия Крыма и продолжающаяся агрессия России на Донбассе нарушает порядок и принципы европейской безопасности, которые с конца Холодной войны обеспечивали стабильность и безопасность в Европе.

"То, что произошло в Крыму, затрагивает не только Украину, это дело всех. Вот почему мы не забываем о Крыме, и никогда от него не отречемся (...). Мы не позволим вопросу Крыма исчезнуть из международной повестки работы", - говорится в письме министров, которое опубликовал EUobserver и другие СМИ.