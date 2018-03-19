Восемь министров Европы: никогда не забудем Крым

По случаю четвертой годовщины аннексии Крыма министры иностранных дел Литвы и еще семи стран Европы заявили, что не позволят вопросу оккупации полуострова исчезнуть из международной повестки дня.
В коммюнике главы МИД Балтийских стран, Польши, Швеции, Дании, Румынии и Украины подчеркнули, что аннексия Крыма и продолжающаяся агрессия России на Донбассе нарушает порядок и принципы европейской безопасности, которые с конца Холодной войны обеспечивали стабильность и безопасность в Европе.
"То, что произошло в Крыму, затрагивает не только Украину, это дело всех. Вот почему мы не забываем о Крыме, и никогда от него не отречемся (...). Мы не позволим вопросу Крыма исчезнуть из международной повестки работы", - говорится в письме министров, которое опубликовал EUobserver и другие СМИ.
Министры также призвали международное сообщество более активно поднимать вопросы о нарушении прав человека в Крыму.
Россия аннексировала Крым в марте 2014 года, когда в Киеве был свергнут поддерживаемый Москвой президент Украины Виктор Янукович.