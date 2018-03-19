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Восемь министров Европы: никогда не забудем Крым

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Крым. Иллюстративное фото.

ФОТО: Yuriy Lashov/RIA Novosti

По случаю четвертой годовщины аннексии Крыма министры иностранных дел Литвы и еще семи стран Европы заявили, что не позволят вопросу оккупации полуострова исчезнуть из международной повестки дня.

В коммюнике главы МИД Балтийских стран, Польши, Швеции, Дании, Румынии и Украины подчеркнули, что аннексия Крыма и продолжающаяся агрессия России на Донбассе нарушает порядок и принципы европейской безопасности, которые с конца Холодной войны обеспечивали стабильность и безопасность в Европе. 

"То, что произошло в Крыму, затрагивает не только Украину, это дело всех. Вот почему мы не забываем о Крыме, и никогда от него не отречемся  (...). Мы не позволим вопросу Крыма исчезнуть из международной повестки работы", - говорится в письме министров, которое опубликовал EUobserver и другие СМИ.

Министры также призвали международное сообщество более активно поднимать вопросы о нарушении прав человека в Крыму. 

Россия аннексировала Крым в марте 2014 года, когда в Киеве был свергнут поддерживаемый Москвой президент Украины Виктор Янукович. 

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