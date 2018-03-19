СМИ: Facebook уличили в сливе данных 50 миллионов пользователей

Предполагается, что они использовали личную информацию пользователей для поддержки штаба нынешнего президента США Дональда Трампа, сообщает CNN.

Руководство корпорации выяснило, что сотрудники Facebook Джозеф Канселлор и Александр Коган являются создателями фирмы Global Science Research, которая предоставляла данные платформе Cambridge Analytica. Последняя была тесно связана с предвыборным штабом Трампа. Как сообщает ряд зарубежных СМИ, фирма обладает информацией о нескольких десятках миллионов аккаунтов, собранной с помощью приложения для опросов под названием thisisyourdigitallife. Юзерам оно преподносилось как составитель «психологического портрета», пишет lenta.ru.

Несколько дней назад в блоге Facebook появилось сообщение о приостановке работы лаборатории стратегических коммуникаций, в том числе сбора аналитических данных о пользователях, до выяснения обстоятельств. Канселлор и Коган являются сотрудниками этого подразделения. Также компания временно прервала сотрудничество с Cambridge Analytica.

Позднее компания дополнила эту новость информацией о том, что Коган якобы не нарушал соглашение о конфиденциальности, так как пользователи сами соглашались на обработку данных, регистрируясь в приложении. Однако, насколько двое сотрудников корпорации злоупотребили своим служебным положением, пока неясно.