В Пирита пропал восьмимесячный щенок: нашедшему вознаграждение в 200 евро!

Четвертого марта в Пирита пропал восьмимесячный щенок по кличке Мона. И хотя объявления развешены по всему району, владелец до сих пор не нашел собаку, передает Lemmik.
В последний раз Мону видели в понедельник 12 марта, собака шла по улице Мырра. Следы ведут в сторону района Мяхе. По словам владельца, собака постоянно находится в движении, и информации о ее точном местоположении до сих пор поступало очень мало.
Мона пугливая, а сейчас у нее стресс, что делает поимку собаки еще более сложной. Поэтому собаку нужно фотографировать и, по возможности, следовать за ней, чтобы не потерять щенка из виду.
Хозяйка просит жителей Пирита, Мяхе, Виймси и Мууга быть внимательными. Пока неизвестно, успела ли Мона уйти еще дальше.
Хозяйка Моны обещает нашедшему вознаграждение в 200 евро. Сообщить о местонахождении собаки или поделиться информацией, которая может помочь в поисках, можно позвонив по номеру 5658865 или связавшись с Обществом защиты животных Эстонии, номер - 56865954.