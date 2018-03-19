В Пирита пропал восьмимесячный щенок: нашедшему вознаграждение в 200 евро!

Пропавшая собака. ФОТО: Erakogu

В последний раз Мону видели в понедельник 12 марта, собака шла по улице Мырра. Следы ведут в сторону района Мяхе. По словам владельца, собака постоянно находится в движении, и информации о ее точном местоположении до сих пор поступало очень мало.

Мона пугливая, а сейчас у нее стресс, что делает поимку собаки еще более сложной. Поэтому собаку нужно фотографировать и, по возможности, следовать за ней, чтобы не потерять щенка из виду.

Хозяйка просит жителей Пирита, Мяхе, Виймси и Мууга быть внимательными. Пока неизвестно, успела ли Мона уйти еще дальше.