В Пярнумаа грузовик въехал в снегоуборочную машину: одного человека доставили в больницу
20 марта 2018 г., 8:11
Сегодня около 4.25 на 117-ом километре шоссе Таллинн – Пярну произошла авария, сообщает пресс-служба Ляэнеской префектуры.
Отмечается, что грузовой автомобиль въехал сзади в снегоуборочную машину. Пострадавшего водителя грузовика доставили в больницу, пишет Postimees.
Водителей призывают запастись терпением, поскольку в настоящее время шоссе закрыто в обоих направлениях. На месте полиция регулирует движение.