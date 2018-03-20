В Пярнумаа грузовик въехал в снегоуборочную машину: одного человека доставили в больницу

Отмечается, что грузовой автомобиль въехал сзади в снегоуборочную машину. Пострадавшего водителя грузовика доставили в больницу, пишет Postimees .

Водителей призывают запастись терпением, поскольку в настоящее время шоссе закрыто в обоих направлениях. На месте полиция регулирует движение.