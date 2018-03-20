вторник, 20 марта 2018 г.
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  • В Пярнумаа грузовик въехал в снегоуборочную машину: одного человека доставили в больницу

В Пярнумаа грузовик въехал в снегоуборочную машину: одного человека доставили в больницу

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Сегодня около 4.25 на 117-ом километре шоссе Таллинн – Пярну произошла авария, сообщает пресс-служба Ляэнеской префектуры.

Отмечается, что грузовой автомобиль въехал сзади в снегоуборочную машину. Пострадавшего водителя грузовика доставили в больницу, пишет Postimees.

Водителей призывают запастись терпением, поскольку в настоящее время шоссе закрыто в обоих направлениях. На месте полиция регулирует движение.

Пробка на шоссе Таллинн - Пярну.

ФОТО: facebook.com

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