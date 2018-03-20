На этих должностях в Эстонии можно зарабатывать 1500 евро, не имея опыта работы

Такая нетто-зарплата на первом рабочем месте реалистична, например, в сфере ИТ и телекоммуникаций, в маркетинге, а также в сфере недвижимости и финансов, свидетельствует анализ сайта исследований зарплат Palgad.ee. Точно так же работник с хорошей подготовкой, но без опыта работы может зарабатывать 1500 евро нетто и в сфере транспорта и логистики, а также в сфере медицинских услуг, пишет Postimees.

Однако в целом нетто-зарплату в полторы тысячи евро на эстонском рынке труда может считать реалистичной образованный и опытный специалист или руководитель. «Типичный получатель нетто-зарплаты в 1500 евро имеет высокое образование, 5-10 лет рабочего стажа и является специалистом или руководящим сотрудником на успешном предприятии в Тартумаа или Харьюмаа», - сказал эксперт CV-Online по рынку труда Райн Ресмельдт Уусен.

Очень хорошие технические навыки дают большое преимущество на рынке труда в сферах логистики, ИТ и телекоммуникаций, архитектуры и энергетики.

С нетехническими навыками можно получать хорошую зарплату в сферах юриспруденции, рекламы и исследований рынка, банковского дела и логистики.

Высокую зарплату могут получать специалисты в сфере недвижимости. В Харьюмаа высокооплачиваемый работник сферы недвижимости получает в среднем 2216 евро нетто.

По словам партнера Pindi Kinnisvara по продажам Пеэпа Соомана, в секторе недвижимости можно зарабатывать и 5500 евро в месяц. «Есть должности, зарплата на которых зависит от результата. Однако это требует определенных черт характера и трудолюбия», - добавляет он. В то же время, по словам Соомана, в этом секторе многие прогорают, потому что прежде, чем начать получать большой доход, нужно много заниматься черной работой.

По словам руководителя LVM Kinnisvara Ингмара Саксинга, результатов можно достичь лишь очень систематичной работой. «К результатам можно прийти и достаточно быстро – через год-два, если работать систематично и сознательно трудиться для достижения цели. Но сегодня это, несомненно, требует больше знаний, чем пять лет назад, - подчеркнул он. - Мнение о том, что в в секторе недвижимости достаточно лишь предприимчивости, больше не работает».

По уровню зарплат за сектором недвижимости следует сектор рекламы и исследований рынка (высокооплачиваемые работники в среднем получают 2043 евро) и работа, связанная с архитектурной и инженерной деятельностью, где высокооплачиваемые работники в среднем получают 1901 евро в месяц.

В Тартумаа желающие зарабатывать от 1500 евро в месяц должны устраиваться на работу в ИТ-сфере или в сфере пищевой промышленности. В Тартумаа высокооплачиваемый специалист с магистерской степенью и техническими навыками в среднем получает 1808 евро в месяц.