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  • Фотоновость: безумный мотоциклист решил прокатиться по льду реки Эмайыги

Фотоновость: безумный мотоциклист решил прокатиться по льду реки Эмайыги

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ФОТО: Henri Zeigo

В минувшую субботу около 15.00 перед находившимся в центре Тарту людьми открылась пугающая картина: удалой мотоциклист гонял по тонкому льду реки Эмайыги на своем железном коне, пишет Tartu Postimees.

Отчаянный мотоциклист катался по льду туда-сюда. В то же время было видно, как неподалеку от маршрута гонщика потихоньку трескался лед.

Руководитель патрульной службы Тартуского полицейского участка Алвар Пяхкель отметил, что мотоциклист вел себя безрассудно. «Просто выходить на лед – уже опасно, не говоря о поездке по нему на мотоцикле», - отметил он. 

Также Пяхкель отметил, что для поездки по водоему, водитель транспортного средства должен получить разрешение собственника.

К счастью, решивший покататься по льду мотоциклист не пострадал.

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