Фотоновость: безумный мотоциклист решил прокатиться по льду реки Эмайыги
20 марта 2018 г., 10:54
В минувшую субботу около 15.00 перед находившимся в центре Тарту людьми открылась пугающая картина: удалой мотоциклист гонял по тонкому льду реки Эмайыги на своем железном коне, пишет Tartu Postimees.
Отчаянный мотоциклист катался по льду туда-сюда. В то же время было видно, как неподалеку от маршрута гонщика потихоньку трескался лед.
Руководитель патрульной службы Тартуского полицейского участка Алвар Пяхкель отметил, что мотоциклист вел себя безрассудно. «Просто выходить на лед – уже опасно, не говоря о поездке по нему на мотоцикле», - отметил он.
Также Пяхкель отметил, что для поездки по водоему, водитель транспортного средства должен получить разрешение собственника.
К счастью, решивший покататься по льду мотоциклист не пострадал.