Фотоновость: безумный мотоциклист решил прокатиться по льду реки Эмайыги

Отчаянный мотоциклист катался по льду туда-сюда. В то же время было видно, как неподалеку от маршрута гонщика потихоньку трескался лед.

Руководитель патрульной службы Тартуского полицейского участка Алвар Пяхкель отметил, что мотоциклист вел себя безрассудно. «Просто выходить на лед – уже опасно, не говоря о поездке по нему на мотоцикле», - отметил он.

Также Пяхкель отметил, что для поездки по водоему, водитель транспортного средства должен получить разрешение собственника.