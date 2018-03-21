Предприятия оборонной промышленности покажут свою продукцию на выставке в Рийгикогу

Председатель накануне сформированной группы поддержки оборонной промышленности и член комиссии по государственной обороне Маргус Цахкна отметил, что в рамках общения на международном уровне члены Рийгикогу часто обсуждают вопросы безопасности. Они могут внести свой вклад в развитие сферы, способствуя налаживанию сотрудничества между эстонскими оборонными предприятиями. «Для того, чтобы представить что-то другим, нужно хорошо разбираться в предмете самому и решать внутренние проблемы, которые препятствуют развитию», – сказал Цахкна.

«Предприятия оборонной промышленности Эстонии могут многое предложить государствам-союзникам, – отметил Цахкна. – Наши предприятия могут производить различные виды снаряжения от касок и сапог до приборов наблюдения и мобильных госпиталей. В других странах государство поддерживает оборонную промышленность. Такую поддержку мы хотим обеспечить и своим предприятиям».

Компания Nord Arms представит на выставке винтовку, фирма Bristol покажет макеты ручной гранаты, Eesti Arsenal – макеты мин M-14 и 81 мм., а фирма Marduk SHARK продемонстрирует лазерную противодронную установку. Фирма Eli покажет мультикоптер, Englo продемонстрирует взрывные детонаторы, счетчики и датчики. Rantelon представит индивидуальные блокираторы дронов и пеленгаторы. Фирма Milrem продемонстрирует посетителям наземный беспилотник Themis.

На выставке также представлены системы безопасности Defendec и медицинская техника Semetron. Образцы обмундирования представит Profline. Tactical Foodpack продемонстрирует продуктовые пайки и Samelin – солдатские сапоги.