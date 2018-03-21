Уклоняющихся от срочной службы могут лишить водительских прав
21 марта 2018 г., 19:50
Правительство на завтрашнем заседании обсудит проект поправок к закону, которые позволят остановить действие водительских прав у лиц, уклоняющихся от срочной службы.
В четверг правительство рассмотрит представленные Министерством обороны поправки к Закону о военной службе и другим законам.
Согласно поправкам, Силы обороны и Департамент оборонных ресурсов могли бы ходатайствовать у суда о приостановлении действия или запрете на выдачу прав на управление механического транспортного средства или судном, на хранение оружия, рыбалку и охоту у лиц, уклоняющихся от срочной службы.
Изменения могут вступить в силу с 1 января следующего года.