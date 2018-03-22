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Социал-демократы призывают установить ограничения на вырубку леса

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Вырубка леса. Иллюстративное фото.

ФОТО: Peeter Langovits

Правление Социал-демократической партии (СДПЭ) решило поддержать предложение председателя парламентской комиссии по защите окружающей среды Райнера Вакра установить максимальный предел для ежегодной вырубки леса.

По словам лидера соцдемов Евгения Осиновского, важно, чтобы государство не вставляло палки в колеса тем некрупным владельцам леса, которые ответственно занимаются лесным хозяйством, и не ставило под угрозу исчезновения рабочие места в регионах. «Но в то же время государство должно сделать так, чтобы леса Эстонии сохранились и для следующих поколений», - добавил Осиновский.

Председатель парламентской комиссии по защите окружающей среды Райнер Вакра предложил ограничить ежегодную вырубку леса до 10 миллионов кубометров в год. «Это значительно меньше, чем вырубают в последнее время в Эстонии», - объяснил Вакра.

«Мы смогли найти золотую середину, когда обсуждали разрешение на ловлю рыбы при помощи сетей, сохранение численности диких зверей и добычу сланца. Конечно же, нужно найти точку равновесия и в лесном хозяйстве. Важно начать заниматься эти уже сейчас, до того, как вступит в силу новая программа развития лесного хозяйства», - добавил Вакра.

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