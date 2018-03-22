Социал-демократы призывают установить ограничения на вырубку леса

По словам лидера соцдемов Евгения Осиновского, важно, чтобы государство не вставляло палки в колеса тем некрупным владельцам леса, которые ответственно занимаются лесным хозяйством, и не ставило под угрозу исчезновения рабочие места в регионах. «Но в то же время государство должно сделать так, чтобы леса Эстонии сохранились и для следующих поколений», - добавил Осиновский.

Председатель парламентской комиссии по защите окружающей среды Райнер Вакра предложил ограничить ежегодную вырубку леса до 10 миллионов кубометров в год. «Это значительно меньше, чем вырубают в последнее время в Эстонии», - объяснил Вакра.