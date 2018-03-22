Эдгар Сависаар впервые в этом году появился на заседании горсобрания Таллинна

Закон об организации местного самоуправления предусматривает, что если член горсобрания последовательно отсутствует на заседаниях в течение трех месяцев, не считая тех, когда заседания не проводились, то его полномочия приостанавливаются.

В последний раз бывший лидер Центристской партии, баллотировавшийся на выборах в списке Союз Сависаара и "Деловой Таллинн", присутствовал на заседании в декабре.