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Эдгар Сависаар впервые в этом году появился на заседании горсобрания Таллинна

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Эдгар Сависаар.

ФОТО: Sander Ilvest

Эдгар Сависаар в четверг впервые в этом году появился на заседании горсобрания Таллинна - если бы он этого не сделал, его полномочия были бы приостановлены на три месяца, сообщает новостной портал ERR.

Закон об организации местного самоуправления предусматривает, что если член горсобрания последовательно отсутствует на заседаниях в течение трех месяцев, не считая тех, когда заседания не проводились, то его полномочия приостанавливаются.

В последний раз бывший лидер Центристской партии, баллотировавшийся на выборах в списке Союз Сависаара и "Деловой Таллинн", присутствовал на заседании в декабре.

Сависаара, попавшего в горсобрание с личным мандатом, в случае приостановления его полномочий должна была бы заменить представитель IRL Рийна Сольман, но она уже является депутатом, поскольку заменила в представительном органе Сийма Кийслера. Таким образом, если бы Сависаар в четверг пропустил заседание, то фракцию IRL усилил бы Кайдо Кукк.

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