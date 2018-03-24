Керсти Кальюлайд в интервью Rus.Postimees: у каждого ребенка должна быть возможность пойти в эстонскую школу

Выступая сегодня на русском языке, президент Керсти Кальюлайд продемонстрировала пример двусторонней интеграции. На вопрос, готово ли эстонское обществе говорить по-русски, Кальюлайд отметила, что говорить можно на любом языке, но нельзя забывать, что государственный язык у нас один. «Я считаю правильным, что в Эстонии один государственный язык и это эстонский. Но между собой мы можем разговаривать на любом языке: на эстонском, французском, английском, русском, в какой-то мере на немецком и, как все эстонцы, я плохо говорю на финском языке. Все языки следует использовать, но в то же время помнить, что цель Эстонии сохранять эстонский язык, культуру и образование», - говорит Кальюлайд.

По ее словам, важно, чтобы в семьях с другим языком общения семилетние дети, отправляясь в школу, не были ограничены в выборе из-за языкового барьера: «У них должна быть возможность пойти в эстонскую школу. Если мы посмотрим на другие европейские страны, там считается нормальным, чтобы первые годы обучения дошкольник использовал для изучения государственного языка, чтобы он чувствовал себя равноправным членом общества. Это один из важных аспектов равноправия».

Отвечая на вопрос, как она относится к идеи создания двуязычных детских садов, в которых одновременно учились бы и русские, и эстонские дети, Кальюлайд еще раз подчеркнула важность возможности всех первоклассников Эстонии знать государственный язык: «Все дети после детского сада должны говорить на государственном языке, а как мы этого добьемся, необходимо еще обсуждать. Несомненно, очень важно, чтобы никто, придя в первый класс, не чувствовал дискриминации из-за того, что он не знает государственного языка».