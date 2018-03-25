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Россия построит автомобильный мост в КНДР, нарушив при этом наложенные Совбезом ООН санкции

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Совбез ООН.

ФОТО: Scanpix

Россия планирует построить автомобильный мост между территорией Дальнего Востока и Северной Кореи, который позволит перевозить грузы напрямую, сообщает Newsru.com со ссылкой на The Washington Post. Сейчас автомобили из КНДР могут проехать в Россию только через территорию Китая.

"Между Северной Кореей и Китаем есть 23 автомобильных пропускных пункта, а с Россией ни одного. Сейчас при импорте товаров из Дальнего Востока они проходят не через российскую границу, а через Китай. Это значительно удлиняет дорогу", - цитирует вице-премьера КНДР Ро Ту Чоля "Дождь". Единственный мост между Россией и Северной Кореей - железнодорожный "Мост дружбы" на реке Туманная.

WP утверждает, что на этой неделе представители России и Северной Кореи обсудили перспективу строительства нового моста. При этом американская газета подчеркивает, что проект нарушит наложенные Совбезом ООН санкции.

В конце декабря прошлого года Совет безопасности ООН ужесточил санкции против КНДР в ответ на ядерные и ракетные испытания. Были запрещены поставки промышленного оборудования, транспорта, железа и стали. Кроме того, были ограничены поставки в страну нефтепродуктов.

Ранее Госдепартамент США обвинил Россию в нарушении резолюций Совбеза ООН в отношении КНДР. Американские дипломаты сообщили о тайной торговле углем, которую осуществляет Северная Корея, а Россия "поощряет незаконное поведение". Агентство Reuters утверждало, что уголь из Северной Кореи попадает в российские порты в Находке и в Холмске, а затем его продают в Японию и Южную Корею.

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