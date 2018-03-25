Россия построит автомобильный мост в КНДР, нарушив при этом наложенные Совбезом ООН санкции

"Между Северной Кореей и Китаем есть 23 автомобильных пропускных пункта, а с Россией ни одного. Сейчас при импорте товаров из Дальнего Востока они проходят не через российскую границу, а через Китай. Это значительно удлиняет дорогу", - цитирует вице-премьера КНДР Ро Ту Чоля "Дождь". Единственный мост между Россией и Северной Кореей - железнодорожный "Мост дружбы" на реке Туманная.

WP утверждает, что на этой неделе представители России и Северной Кореи обсудили перспективу строительства нового моста. При этом американская газета подчеркивает, что проект нарушит наложенные Совбезом ООН санкции.

В конце декабря прошлого года Совет безопасности ООН ужесточил санкции против КНДР в ответ на ядерные и ракетные испытания. Были запрещены поставки промышленного оборудования, транспорта, железа и стали. Кроме того, были ограничены поставки в страну нефтепродуктов.