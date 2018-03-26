Названы возможные причины пожара в Кемерово

"Наиболее вероятными на начальном этапе считают нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра. Они могли не выдержать повышенной нагрузки и, возможно, не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения", - отметил собеседник агентства.

При этом он добавил, что будут рассмотрены и другие версии произошедшего. "Версия поджога также будет рассмотрена, однако приоритетной она пока не является. Также будет изучено состояние противопожарной системы здания, включая сигнализацию, датчики дыма, противопожарное оборудование и состояние путей эвакуации. Однако прежде необходимо добиться полной ликвидации пожара. Лишь тогда специалисты смогут полноценно провести экспертизу", - пояснил источник.

Впрочем, специалисты не сбрасывают со счетов и версию о неосторожном обращении с огнем. "Не исключено, что могло иметь место неумышленное неосторожное обращение с огнем в одном из помещений центра. Однако это порождает дополнительные вопросы к пожарной сигнализации. Очевидцы утверждали, что не слышали предупреждающих сигналов", - заключил представитель служб технического надзора.

Пожар возник в воскресенье днем на четвертом, последнем, этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По разным данным, возгорание началось либо на детской площадке, либо в одном из залов кинотеатра. Очевидцы утверждают, что пожарная сирена не сработала, а централизованной эвакуации не было вовсе. Часть людей оказалась отрезана огнем: некоторые выпрыгивали из окон, другие залезли на крышу в ожидании спасения.

Разбор завалов в настоящий момент еще продолжается, десятки людей числятся пропавшими без вести. Опознание погибших начнется утром в понедельник.