Керсти Кальюлайд: нападение в Солсбери многим открыло глаза

"Нападение в Солсбери многим открыло глаза. Нападение не совершено ни на одну страну, но жестокое нападение на английской земле угрожает всей нашей безопасности. В то же время мы не можем концентрироваться лишь на одном этом нападении, мы должны понимать действия России во всем контексте, начало которому было положено оккупацией территории Грузии еще десять лет назад и включает Крым. И ответ западного мира на Солсбери должен учитывать звенья событий десятилетия ", — сказала в понедельник президент Эстонии Керсти Кальюлайд после встречи с британским министром обороны Гэвином Уильямсоном.