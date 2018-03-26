В ответных мерах на организованное в Солсбери химическое нападение следует иметь в виду и более ранние действия Москвы, начиная уже с нападения на Грузию, заявила в понедельник президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
"Нападение в Солсбери многим открыло глаза. Нападение не совершено ни на одну страну, но жестокое нападение на английской земле угрожает всей нашей безопасности. В то же время мы не можем концентрироваться лишь на одном этом нападении, мы должны понимать действия России во всем контексте, начало которому было положено оккупацией территории Грузии еще десять лет назад и включает Крым. И ответ западного мира на Солсбери должен учитывать звенья событий десятилетия ", — сказала в понедельник президент Эстонии Керсти Кальюлайд после встречи с британским министром обороны Гэвином Уильямсоном.
На встрече шла речь об оборонном сотрудничестве двух государств. Сейчас в Тапа находятся более 900 британских военнослужащих из состава контингента НАТО, со следующего года британцы вновь примут участие в воздушной миссии в Эмари. "Великобритания - один из наших главных союзников, и пребывание британских солдат в Тапа — знак особых отношений наших государств ", — сказала в понедельник президент Эстонии Керсти Кальюлайд.