Галерея: Volkswagen протаранил BMW

Люди не пострадали. Водитель BMW сказал, что двигался со стороны улицы Выйду, а водитель Volkswagen, ехавший со стороны улицы Лаада и свернувший налево, вместо того чтобы пропустить его, проехал вперед. Водитель Volkswagen признал свою ошибку.