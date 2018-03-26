Галерея: Volkswagen протаранил BMW
26 марта 2018 г., 18:08
Сегодня после полудня в Раквере, на улице Адоффи возле торгового центра Kroonikeskus, столкнулись Volkswagen и BMW, передает Virumaa Teataja.
Люди не пострадали. Водитель BMW сказал, что двигался со стороны улицы Выйду, а водитель Volkswagen, ехавший со стороны улицы Лаада и свернувший налево, вместо того чтобы пропустить его, проехал вперед. Водитель Volkswagen признал свою ошибку.
Вследствие столкновения у BMW сработали подушки безопасности, что означает внушительные траты на ремонт