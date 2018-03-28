Фото: квартира с очень необычным местом для спальни

Именно так поступили владельцы этой находящейся в Лондоне квартиры. Хотя прямо из квартиры имелся выход на крышу, где располагалась уютная терраса, в самой квартире было слишком мало места и для спальни, и для ванной.

ФОТО: www.home-designing.com

Решение пришло неожиданно и оказалось удачным. Для кровати соорудили специальную платформу, которую подвесили к потолку. Таким образом, кровать как бы парила в воздухе и была открыта со всех сторон.

ФОТО: www.home-designing.com

А так как платформа находилась как раз под выходом на террасу, было поставлено большое мансардное окно, в которое по вечерам были видны звезды, а по утрам - облака и солнце.

ФОТО: www.home-designing.com

Для санузла нашелся закуток рядом с кухонным уголком. Туда вместилась даже ванна, правда, обошлись без стен: чтобы помыться, приходится задергивать душевую занавеску.

ФОТО: www.home-designing.com