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Фото: квартира с очень необычным местом для спальни

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ФОТО: www.home-designing.com

Если площадь вашей квартиры невелика, но потолки высокие, подумайте хорошенько, как использовать это пространство с пользой, предлагает порталKodu

Именно так поступили владельцы этой находящейся в Лондоне квартиры. Хотя прямо из квартиры имелся выход на крышу, где располагалась уютная терраса, в самой квартире было слишком мало места и для спальни, и для ванной. 

ФОТО: www.home-designing.com

Решение пришло неожиданно и оказалось удачным. Для кровати соорудили специальную платформу, которую подвесили к потолку. Таким образом, кровать как бы парила в воздухе и была открыта со всех сторон. 

ФОТО: www.home-designing.com

А так как платформа находилась как раз под выходом на террасу, было поставлено большое мансардное окно, в которое по вечерам были видны звезды, а по утрам - облака и солнце. 

ФОТО: www.home-designing.com

Для санузла нашелся закуток рядом с кухонным уголком. Туда вместилась даже ванна, правда, обошлись без стен: чтобы помыться, приходится задергивать душевую занавеску.

ФОТО: www.home-designing.com

Больше информации находится ЗДЕСЬ!

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