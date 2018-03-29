Британские медики сообщили об улучшении состояния Юлии Скрипаль

"Мы рады сообщить, что Юлия Скрипаль быстро идет на поправку и больше не находится в критическом состоянии", - говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте организации.

Представитель службы охарактеризовал состояние женщины как "стабильное".

При этом Сергей Скрипаль все еще находится в стабильно критическом состоянии.