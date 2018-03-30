Житель Эстонии получил условный срок за жестокое избиение человека
30 марта 2018 г., 17:42
Суд 6 марта признал виновным Маргуса 1966 года рождения в том, что он в прошлом году в рождественскую субботу облил водой жертву, а через несколько часов начал бить кулаками по лицу жертвы и ногами в область головы и тела, передает Virumaa Teataja.
В решение суда говорится, что в результате избиения жертве была причинена физическая боль и нанесены следующие травмы: открытая рана головы, открытая рана вокруг глаза, многочисленные поверхностные травмы тела.
Суд приговорил Маргуса к году тюрьмы. Ему не придется отбывать наказание, если в течение года испытательного срока он не совершит новое преступление.