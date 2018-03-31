суббота, 31 марта 2018 г.
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В Германии туристический автобус врезался в фуру

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Фото иллюстративное.

ФОТО: SCANPIX/REUTERS

На юге Германии в Баварии произошло ДТП с участием туристического автобуса и грузовика, сообщает FAZ.

В результате аварии погиб водитель автобуса. Еще 18 человек пострадали, трое из них получили тяжелые ранения. Все они были направлены в больницу на вертолете. Всего в автобусе находилось более 40 человек.

Отмечается, что водитель автобуса слишком поздно заметил фуру, которая двигалась в крайнем правом ряду в направлении Нюрнберга, и врезался в нее. При этом водитель фуры не пострадал.

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