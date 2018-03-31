В Германии туристический автобус врезался в фуру
31 марта 2018 г., 15:24
На юге Германии в Баварии произошло ДТП с участием туристического автобуса и грузовика, сообщает FAZ.
В результате аварии погиб водитель автобуса. Еще 18 человек пострадали, трое из них получили тяжелые ранения. Все они были направлены в больницу на вертолете. Всего в автобусе находилось более 40 человек.
Отмечается, что водитель автобуса слишком поздно заметил фуру, которая двигалась в крайнем правом ряду в направлении Нюрнберга, и врезался в нее. При этом водитель фуры не пострадал.