Пограничники отправились на поиски пропавшего пьяного рыбака

По словам друзей, рано утром мужчина был в сильном алкогольном опьянении, поэтому его не взяли на лед озера, а оставили отдыхать на берегу. Вернувшись вечером, они обнаружили, что друг не стал их ждать на берегу, а пошел за ними на озеро. Компания обратилась к пограничникам, чтобы попросить помощи в поисках друга.

«На записи порта Лааксааре было видно, что пьяный 59-летний мужчина рано утром вышел один на озеро. Назад он не вернулся и попытки друзей найти его на озере, к сожалению, не дали результатов. Поэтому спасатели на судне на воздушной подушке отправились искать соответствующего приметам мужчину. Также проверили набережные, порты и опросили находившихся на озере рыбаков для получения дополнительной информации», - рассказывает пограничник Олав Оясаар.

«Одна компания, находившаяся между материком и островом Пийриссаар видела соответствующего приметам мужчины. По камерам наблюдения проверили, что в том районе был человек и отправили команду туда», - говорит Оясаар.

Оказалось, что это тот мужчина, которого разыскивают. Пьяный рыбак был на озере с утра до вечера, но, к счастью, с ним было все хорошо и медицинская помощь ему не понадобилась.