Пограничники отправились на поиски пропавшего пьяного рыбака

Пограничники вчера, 31 марта, вечером получили сообщение, что компания рыбаков рано утром оставила на берегу Чудского озера своего друга, который теперь пропал. Пограничники организовали поиски.
По словам друзей, рано утром мужчина был в сильном алкогольном опьянении, поэтому его не взяли на лед озера, а оставили отдыхать на берегу. Вернувшись вечером, они обнаружили, что друг не стал их ждать на берегу, а пошел за ними на озеро. Компания обратилась к пограничникам, чтобы попросить помощи в поисках друга.
«На записи порта Лааксааре было видно, что пьяный 59-летний мужчина рано утром вышел один на озеро. Назад он не вернулся и попытки друзей найти его на озере, к сожалению, не дали результатов. Поэтому спасатели на судне на воздушной подушке отправились искать соответствующего приметам мужчину. Также проверили набережные, порты и опросили находившихся на озере рыбаков для получения дополнительной информации», - рассказывает пограничник Олав Оясаар.
«Одна компания, находившаяся между материком и островом Пийриссаар видела соответствующего приметам мужчины. По камерам наблюдения проверили, что в том районе был человек и отправили команду туда», - говорит Оясаар.
Оказалось, что это тот мужчина, которого разыскивают. Пьяный рыбак был на озере с утра до вечера, но, к счастью, с ним было все хорошо и медицинская помощь ему не понадобилась.
Людей в нетрезвом виде призывают не выходить на лед озер, поскольку это может быть опасно для жизни.