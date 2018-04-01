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Почту Германии обвинили в продаже данных клиентов

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Главный офис Почты Германии. Иллюстративное фото.

ФОТО: WOLFGANG RATTAY / REUTERS / Scanpix

Deutsche Post продавала данные своих клиентов немецким партиям для использования в предвыборной борьбе, пишет газета Bild am Sonntag в воскресенье, 1 апреля. Немецкая почтовая служба делает это с 2005 года, исключением не стал и 2017 год, в который прошли очередные выборы в бундестаг, передает Deutsche Welle.

По данным газеты, Христианско-демократический союз (ХДС) и Свободная демократическая партия (СвДП) заплатили в 2017 году пятизначную сумму за полученную информацию. Речь может идти о данных покупательской способности, банковских операциях, возрасте и поле, образовании, семейном статусе, жилищных условиях и владении автомобилем. Партии использовали эту информацию якобы для того, чтобы больше узнать о целевой аудитории в конкретных районах. При этом персональные данные не передавались, отмечает газета.

ХДС и СвДП уже подтвердили изданию факт сотрудничества с Deutsche Post.

Deutsche Post в воскресенье отвергла обвинения в продаже данных. "Компания сохраняет и использует личные данные только в строгом соответствии с законом", - заявил представитель почты агентству dpa. Он также отметил, что работа почты регулярно контролируется Федеральным уполномоченным по защите данных.

Эксперт Левой партии по вопросам кибербезопасности Анке Домшайт-Берг (Anke Domscheidt-Berg) заявила о неприемлемости подобных действий. "Передача частных данных без ясного согласия запрещена без всяких "если и но", - отметила Домшайт-Берг.

Deutsche Post обвиняется на фоне схожего скандала с Facebook. В середине марта стало известно о возможной утечке данных около 50 миллионов пользователей. Компания Cambridge Analytica, близкая к предвыборному штабу Дональда Трампа, использовала их для составления психологического портрета избирателей во время президентской кампании 2016 года.

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