Почту Германии обвинили в продаже данных клиентов

По данным газеты, Христианско-демократический союз (ХДС) и Свободная демократическая партия (СвДП) заплатили в 2017 году пятизначную сумму за полученную информацию. Речь может идти о данных покупательской способности, банковских операциях, возрасте и поле, образовании, семейном статусе, жилищных условиях и владении автомобилем. Партии использовали эту информацию якобы для того, чтобы больше узнать о целевой аудитории в конкретных районах. При этом персональные данные не передавались, отмечает газета.

ХДС и СвДП уже подтвердили изданию факт сотрудничества с Deutsche Post.

Deutsche Post в воскресенье отвергла обвинения в продаже данных. "Компания сохраняет и использует личные данные только в строгом соответствии с законом", - заявил представитель почты агентству dpa. Он также отметил, что работа почты регулярно контролируется Федеральным уполномоченным по защите данных.

Эксперт Левой партии по вопросам кибербезопасности Анке Домшайт-Берг (Anke Domscheidt-Berg) заявила о неприемлемости подобных действий. "Передача частных данных без ясного согласия запрещена без всяких "если и но", - отметила Домшайт-Берг.