Школам требуются помощники учителей

Учителю было бы проще работать в тандеме с помощником, считают директор Таллиннской школы Вабаыхукооли Эрле Пыйклик и завуч Юлле Телтвей. В интервью редактору «Учительской газеты» Тийне Ваппер опытные педагоги рассказали о специфике работы с детьми с особыми потребностями, а также о консультировании в особо сложных случаях коллег из других школ.
Много ли желающих учиться в вашей школе?
Эрле Пыйклик: В школе учится 85 учеников, больше и принять невозможно. Основанное в 1938 году учебное заведение было годами санаторной школой для детей со слабым здоровьем. Со временем в обществе возникли особые потребности другого характера, и психическое отклонение стало тем, с чем учителя перестали справляться. Поскольку в школе имеется интернат, то в неё со всей страны стали съезжаться проблемные дети с непростым прошлым. С 2011 года в нашей школе как раз и учатся дети с нарушениями психики и поведения.
В минувшем году мы открыли два первых класса, но в школу приводят также учеников постарше. Мы считаем, что ребёнок должен получать образование на посильном уровне как можно ближе к дому. По этой причине мы и пытаемся найти сначала решение проблемы на местах, чтобы ученику не пришлось менять школу или переезжать в интернат.
Мы ходим по школам, посещаем уроки, консультируем, обсуждаем вопросы вместе с учителями и руководителями учебных заведений, пытаясь организовать и сделать что-то по-другому. Лишь после того, как были апробированы все альтернативные методы и стала очевидной потребность ребёнка в дополнительной помощи, мы принимаем его в свою школу. Есть очень сложные дети, которым учёба в обычной школьной среде совсем не подходит. Случается, что после лечения и оказания реабилитационных услуг ребёнку удаётся через несколько лет вернуться в родную школу.
Почему ученику лучше в своей школе?
Юлле Телтвей: Одна из важнейших причин состоит в том, что в ней сохраняется связь между ребёнком и родителем. Если ученик в течение пяти дней в неделю проживает в интернате, находящемся в другом городе, то он становится гостем в родном доме. В случае с такими детьми и так гораздо сложнее выстраивать или поддерживать контакт между ними и их семьями. Для каждого ребёнка, а особенно для ребёнка с психическим отклонением, важно наличие взрослого человека, который заботился бы о нём и оказывал всяческую поддержку.
Его не заменит даже самая распрекрасная школа. При необходимости мы эффективно сотрудничаем с Союзом защиты детей, а также семьёй ребёнка, знающей его лучше всего. Мы пытаемся поддерживать и консультировать семьи по максимуму, если способны на это. Школа – лишь промежуточная остановка в жизни, дом же – величина постоянная.
Эрле Пыйклик: Важны и другие аспекты, которые мы объясняем родителям. С одной стороны, их детей посильно обучают и развивают в нашей школе, оказывая им всяческую помощь. Однако надо думать и об их социальном развитии. Если друзьями таких ребят будут одни лишь дети с психическими отклонениями, то в какой-то момент это может начать оказывать отрицательное влияние и развивающая среда превратится в тормозящую продвижение вперёд.
По этой причине мы предпочитаем, чтобы ребёнок приходил в нашу школу в случае только серьёзной необходимости и ровно настолько долго, насколько нужно. Если видно, что он уже способен самостоятельно справляться в обычной среде, то мы советуем ему поменять школу. Замечательно, когда учась у нас, он ходит куда-то в кружок или на тренировку, где у него есть возможность приобрести друзей среди самых обычных ребят. В противном случае после окончания школы ему было бы сложно справляться в жизни самому.
По каким темам вы консультируете школы?
Эрле Пыйклик: Мы читаем лекции для учителей о том, как справляться с непростыми учениками. Анализируем конкретные случаи после открытых уроков и встреч с родителями и педагогами. Очень часто на тренинг и экскурсию приходят и к нам, в нашу школу. Подобные консультации являются частью нашего рабочего времени, за которое мы получаем зарплату из госбюджета. Для школ наши услуги бесплатны. Положительной стороной является то, что учителя из других учебных заведений могут обратиться за помощью и советом к людям, которые каждый день занимаются тем же, чем и они. Консультации в кабинетах людей, ежедневно не соприкасающихся с проблемными детьми, – это нечто другое. Невозможно сравнивать повседневное поведение ребёнка в школе с его же поведением во время консультации.
Юлле Телтвей: У меня сложилось такое впечатление, будто уездные школы и школы поменьше уже привыкли самостоятельно справляться с проблемными детьми на местах. В крупных школах эту работу выполнять сложнее. Мой ребёнок пытался выяснить при написании своей исследовательской работы в гимназии, чего детям с особыми потребностями больше всего в больших школах не хватает. Выяснилось, что обилие людей, а также царящий вокруг шум и хаос. Также то, что иногда учителя их попросту не замечают. В крупных школах, как правило, имеются опорные специалисты, но если в них учится тысяча детей, то эти профессионалы выполняют скорее роль консультантов и координаторов. Они не успевают ежедневно заниматься со всеми, с кем нужно.
Каковы основные проблемы школ?
Эрле Пыйклик: Основная проблема в том и состоит, что учитель не в состоянии в одиночку справиться со всем классом, в котором наряду с обычными детьми учится несколько ребят с особыми образовательными потребностями. Также он не успевает уделить внимание каждому ученику. Решением проблемы стал бы помощник учителя.
Юлле Телтвей: В Дании ещё 20 лет назад можно было в школьном классе увидеть двух учителей, каждый из которых владел лучше всего каким-либо предметом и имел свои сильные стороны. Когда один из них преподавал, то другой ему ассистировал, и наоборот. Эта модель работала идеально: можно было разделять ответственность, работа с родителями была эффективнее, плюс постоянно имелась возможность сотрудничать и обсуждать всё со специалистами.
В финском городе Хямеенлинна я видела, как учителю в классе помогал спецпедагог, который некоторое время занимался отдельно с небольшой группой. В Эстонии тоже есть передовые школы, в которых ещё до осуществления перемен в законодательстве стали привлекать к работе помощников учителей в тех начальных классах, где либо уровень знаний учеников был слишком разнородный, либо часть учеников нуждалась в особой поддержке.
Где найти помощников учителей?
Юлле Телтвей: В нашей школе на более чем 20 классных комплектов приходится четверо помощников учителей, причём не у всех есть педагогическое образование. Эта работа отлично подходит студентам для начала карьеры в школе, поскольку предоставляет возможность испытать себя на прочность и набираться опыта рядом с учителем. Для выполнения этой работы важнее всего личностные качества.
Школа должна очень хорошо продумать, какие ожидания она возлагает на помощников учителей и каким образом должно происходить сотрудничество с педагогами. В Эстонии роль помощников учителей пока ещё весьма туманна и её только предстоит определить. По моему мнению, помощников учителей могли бы подготавливать училища. Наряду с опорными специалистами они тоже могли бы проходить различные эффективные тренинги.
Какие ещё возможности остаются в школах неиспользованными?
Эрле Пыйклик: Зачастую учителям не хватает знаний. Когда они впервые сталкиваются в классе с проблемными детьми, то им может понадобиться подтверждение тому, обусловлено ли плохое поведение учеников каким-либо расстройством или желанием спровоцировать преподавателя. Иногда достаточно небольших перемен. К примеру, учеников можно пересадить, а учебный процесс сделать гибче, адоптировав задания.
В ходе проведённых исследований выяснилось, что в 97% случаев поведение ребёнка зависит от поступков взрослых. По этой причине учителям тоже стоит чаще посматривать на себя в зеркало. Одна из рекомендаций – вести себя так, чтобы дети не выходили из себя. Зачастую педагоги склонны попрекать и припоминать случившееся вчера, хотя проблема уже разрешилась. Учителя должны сохранять самообладание в случае провоцирующего поведения подростков.
Юлле Телтвей: Причины вызывающего поведения детей зачастую гораздо глубже. Чтобы учёба вообще могла начаться, очень важен контакт между учениками и преподавателем, который только второй и может создать. Родителям тоже надо оказывать большую поддержку. История ребёнка, как правило, является историей его семьи, родителей или даже всего рода. Эти темы носят деликатный характер, и потому всегда возникает вопрос, насколько глубоко в это можно влезать, кто и как должен вмешиваться. Мне кажется, что многим папам и мамам не хватает умения быть родителями. Именно поэтому крайне важно поддерживать родительский статус.
Что делать, если поведение одного ребёнка мешает не только другим детям, но и их родителям?
Юлле Телтвей: На это нужно в любом случае отреагировать: вызвать в школу родителей, пригласить спецпедагогов и опорных специалистов со стороны, чтобы поразмышлять над тем, что можно было бы сделать по-другому.
Эрле Пыйклик: Нужно посмотреть, идёт ли в классе учебный процесс. Если его невозможно организовать, то надо подумать, какого типа помощь требуется. Одним из средств решения проблемы является перекомплектация классов. Если какой-то комплект не работает и какой-то один ученик препятствует развитию целого класса, то требуется поменять состав классного комплекта.
Есть ли в Эстонии спрос на спецшколы аналогичные вашей?
Эрле Пыйклик: Думаю, что есть. Сейчас мы принимаем в школу детей со всех уголков страны, однако для многих Таллинн находится слишком далеко. К тому же, многих столица не устраивает по той причине, что в крупном городе ситуация может ухудшиться ещё больше. В Эстонии школы подобные нашей могли бы быть в каждом регионе. В то же время кардинально изменилось отношение к проблеме. Ещё каких-то пять лет тому назад очень редко можно было наблюдать попытки школ поднапрячься и что-либо изменить. Теперь же ребёнку всё чаще оказывают помощь в его родной школе.