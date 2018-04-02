Школам требуются помощники учителей

В финском городе Хямеенлинна я видела, как учителю в классе помогал спецпедагог, который некоторое время занимался отдельно с небольшой группой. В Эстонии тоже есть передовые школы, в которых ещё до осуществления перемен в законодательстве стали привлекать к работе помощников учителей в тех начальных классах, где либо уровень знаний учеников был слишком разнородный, либо часть учеников нуждалась в особой поддержке.

Где найти помощников учителей?

Юлле Телтвей: В нашей школе на более чем 20 классных комплектов приходится четверо помощников учителей, причём не у всех есть педагогическое образование. Эта работа отлично подходит студентам для начала карьеры в школе, поскольку предоставляет возможность испытать себя на прочность и набираться опыта рядом с учителем. Для выполнения этой работы важнее всего личностные качества.

Школа должна очень хорошо продумать, какие ожидания она возлагает на помощников учителей и каким образом должно происходить сотрудничество с педагогами. В Эстонии роль помощников учителей пока ещё весьма туманна и её только предстоит определить. По моему мнению, помощников учителей могли бы подготавливать училища. Наряду с опорными специалистами они тоже могли бы проходить различные эффективные тренинги.

Какие ещё возможности остаются в школах неиспользованными?

Эрле Пыйклик: Зачастую учителям не хватает знаний. Когда они впервые сталкиваются в классе с проблемными детьми, то им может понадобиться подтверждение тому, обусловлено ли плохое поведение учеников каким-либо расстройством или желанием спровоцировать преподавателя. Иногда достаточно небольших перемен. К примеру, учеников можно пересадить, а учебный процесс сделать гибче, адоптировав задания.

В ходе проведённых исследований выяснилось, что в 97% случаев поведение ребёнка зависит от поступков взрослых. По этой причине учителям тоже стоит чаще посматривать на себя в зеркало. Одна из рекомендаций – вести себя так, чтобы дети не выходили из себя. Зачастую педагоги склонны попрекать и припоминать случившееся вчера, хотя проблема уже разрешилась. Учителя должны сохранять самообладание в случае провоцирующего поведения подростков.

Юлле Телтвей: Причины вызывающего поведения детей зачастую гораздо глубже. Чтобы учёба вообще могла начаться, очень важен контакт между учениками и преподавателем, который только второй и может создать. Родителям тоже надо оказывать большую поддержку. История ребёнка, как правило, является историей его семьи, родителей или даже всего рода. Эти темы носят деликатный характер, и потому всегда возникает вопрос, насколько глубоко в это можно влезать, кто и как должен вмешиваться. Мне кажется, что многим папам и мамам не хватает умения быть родителями. Именно поэтому крайне важно поддерживать родительский статус.

Что делать, если поведение одного ребёнка мешает не только другим детям, но и их родителям?

Юлле Телтвей: На это нужно в любом случае отреагировать: вызвать в школу родителей, пригласить спецпедагогов и опорных специалистов со стороны, чтобы поразмышлять над тем, что можно было бы сделать по-другому.

Эрле Пыйклик: Нужно посмотреть, идёт ли в классе учебный процесс. Если его невозможно организовать, то надо подумать, какого типа помощь требуется. Одним из средств решения проблемы является перекомплектация классов. Если какой-то комплект не работает и какой-то один ученик препятствует развитию целого класса, то требуется поменять состав классного комплекта.

Есть ли в Эстонии спрос на спецшколы аналогичные вашей?