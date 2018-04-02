Президент Латвии подписал закон о переводе русских школ на латышский язык

Как сообщила исполняющая обязанности советника президента по связям с прессой Кристине Клявениеце, Вейонис считает, что обучение на латышском языке в средней школе обеспечит равные возможности всем учащимся получить высококачественное образование, чтобы учиться и работать в Латвии. «Это сделает общество более сплоченным, а государство - более сильным», - уверен президент.

Вейонис отмечает, что дети и в дальнейшем будут иметь возможность осваивать учебные предметы, связанные с идентичностью и культурой нацменьшинств, сохранять свои корни и многосторонне развивать личность, а также осваивать значительную часть предметов в основной и начальной школе на родном языке.

Обязанность каждого государства - защищать своих соотечественников, поэтому комментировать заявление МИД России о том, что принятые Сеймом поправки к закону об образовании, предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021/2022 учебному году, еще больше осложнят двусторонние отношений между Латвией и Россией, может комментировать только сама Россия, указал президент.

Разработанные Министерством образования и науки поправки предусматривают проведение реформы в учебных заведениях нацменьшинств в 2021/2022 учебном году. Согласно поправкам, дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1-6-е классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на госязыке, в средней школе (10-12-е классы) - только на латышском языке.