Исследование: найти работников становится все сложнее

Спрос на работников диктуется созданием новых рабочих мест, однако еще больше на него влияет активность работников на рынке труда и связанная с этим необходимость найти замену уходящим или временно отсутствующим работникам. Чтобы одолеть нехватку рабочей силы, многие (61%) организации вкладываются в повышение лояльности и уменьшение текучки.

Кроме того, из опроса выяснилось, что для сохранения работников каждый второй работодатель повысил оклад (57%) и взял на работу сотрудников с меньшей степенью подготовки, самостоятельно их обучив (57%). Перекупали работников 19% работодателей, принявших участие в опросе.

Почти половина (47%) работодателей целенаправленно занималась поисками работников. В этом году 43% работодателей планировали более тщательно заняться формированием репутации работодателя.

“Активность работодателей на рынке труда велика, а конкуренция за необходимых работников довольно тесна. Одновременно с уровнем зарплат растет и лояльность работников, которая опирается на желание работодателей удержать имеющихся работников. Поэтому вербовка нового работника требует все больше навыков торговли и вовлечения всех работников в процесс вербовки”, - отметила руководитель Агентства информации по зарплатам Кадри Сеэдер.

Что количество заявок о приеме на работу выросло до рекордного уровня, подтвердил и руководитель по связям с общественностью крупнейшего в Эстонии портала по найму CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. – Ежедневно многие работники ищут новое место работы и хотят найти лучшего работодателя. К сожалению, не часто ожидания работодателей и навыки и знания ищущих работу совпадают, что является не только проблемой Эстонии, но и мира.

По его словам, именно недостаточные навыки можно считать самой распространенной причиной неудачной подачи заявки, что делает наем подходящего работника очень сложным для эстонского работодателя и заставляет предприятия самостоятельно обучать работников.

“Зачастую возникает необходимость заполнить неожиданно образовавшуюся вакансию, а это означает, что время на обучение нового работника весьма ограничено. С нехваткой рабочей силы сейчас лучше справляются те предприятия, где ежедневно занимаются планированием рабочей силы – и удовлетворенностью имеющихся работников и обеспечением лояльности, и воспитанием преемников”, - добавил Аувяэрт.

Агентство информации по зарплатам опросило работодателей в январе и феврале этого года, в опросе приняли участие представители 581 организации. Среди них преобладали крупные организации, которые активно действуют на рынке труда.