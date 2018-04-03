Приплыли: пассажир Tallink винит фирму в собственных неприятностях

В редакцию Rus.Postimees обратился Максим, который рассказал, что из-за допущенной работницей Tallink ошибки остался без билета на паром, был вынужден купить новый билет и не получил от компании никакой компенсации. Rus.Postimees решил разобраться в этом инциденте.
Максим работает в Швеции вахтенным методом, по полтора месяца. Как правило, вместе с ним в Эстонию возвращаются и снова отправляются в Стокгольм в одной каюте еще три его коллеги. Перед Рождеством, когда билеты уже были забронированы и оплачены, Максим был вынужден уехать из Швеции раньше, чем его товарищи, но вернуться должен был вместе с ними.
Он утверждает, что в порту Стокгольма работницей Tallink была допущена досадная ошибка, которая и повлекла за собой все последующие неприятности.
«Мои коллеги прибыли в порт, когда я уже был в Таллинне. Сотрудница Tallink стала называть всех по именам, чтобы выдать посадочные билеты. Когда она назвала мое имя, ей сказали, что меня не будет. После того, как все получили билеты, мои коллеги направились на паром. Однако тут же выяснилось, что билет на мое имя выдали еще одному моему коллеге, который забронировал отдельную каюту», - рассказывает Максим.
Его коллеги вернулись к стойке регистрации. С сотрудницей Tallink разговаривал Сергей, на имя которого была оформлена бронь: он объяснил, что произошла путаница с билетами.
«Имя Максима значилось в моей брони, но по непонятной мне причине билет на его имя выдали другому коллеге, который бронировал отдельную каюту», - сказал Сергей. Проблема была решена, но, как оказалось позже, путаница не закончилась.
После праздников Максим приехал в Таллиннский порт, предполагая, что билет в Швецию у него есть. Сергей, на чье имя была оформлена бронь, приехал раньше, успел получить билет и подняться на паром. Максим же немного опоздал, и у стойки регистрации выяснил, что его имя в брони отсутствует. Ему ничего не оставалось, как купить новый билет.
На вопрос, почему он не стал разбираться в случившемся на месте, Максим ответил: «Я растерялся. К тому же бронь была на имя Сергея, а его рядом не было, и я не мог ничего у него спросить. Да и время поджимало. Мне показалось, что купить новый билет, а потом потребовать, чтобы Tallink вернул мне потраченные деньги, будет самым разумным решением».
Максим и Сергей считают, что досадное недоразумение произошло по вине работницы Tallink в порту Стокгольма, когда произошла путаница с билетами. «Бронь изменила именно она», - сказал Максим. Эту версию в своем письме Tallink он и изложил, попросив вернуть ему потраченные на билет деньги. Однако Tallink посчитал, что для этого отсутствуют какие-либо основания.
Сергей также отметил, что не имел ни малейшего понятия о том, что решая проблему с билетами за стойкой регистрации в Стокгольме, сотрудница Tallink изменит бронь. «Она поменяла бронь, но об этом я узнал позже. Странно, что когда меняется бронь, человеку не приходит никакого оповещения. Ни смс, ни письма на электронную почту», - добавил он.
Мы связались с Tallink, чтобы узнать их версию произошедшего. Пресс-секретарь Катри Линк сообщила, что по данным Tallink, изменение имени в брони было сделано Сергеем, на которого она была оформлена. «Совершенные им изменения действовали как на рейс Стокгольм-Таллинн, так и на Таллинн-Стокгольм. У Сергея была возможность при необходимости еще раз поменять имя, но, насколько нам известно, он этого не сделал», - сообщила пресс-секретарь Катри Линк.
Она также отметила, что изменения в бронь без разрешения контактного лица, которым в данном случае является Сергей, сотрудница Tallink внести не могла, так как это противоречило бы правилам фирмы.
Мы также спросили, действительно ли клиенту не присылают никакого оповещения об изменениях в брони. «Хочу отметить, что изменение личных данных в билете (имя, дата рождения, гражданство, пол и номер постоянного клиента) не является изменением билета. По этой причине Сергей и не получил никакого оповещения», - ответила пресс-секретарь Катри Линк. Отметим, что пункт 3.2, опубликованный в графе «Полезно знать» на сайте Tallink, как раз подтверждает слова пресс-секретаря.
Стоит заметить, что на сайте Tallink также опубликован пункт 3.1, который гласит, что изменением бронирования или билета считается изменение услуги перевозки пассажиров (в том числе направления и/или маршрута рейса, даты и времени отправления, класс каюты, цену перевозки транспортного средства) и изменение Бортовых услуг.
К сожалению, решить данный инцидент и прийти к консенсусу не удалось, так как каждая сторона осталась при своем мнении. Максим с Сергеем придерживаются одной версии, у фирмы Tallink же совершенно иное видение произошедшего. По этой причине во избежание подобных ситуаций мы просим проверять билеты не отходя от стойки регистрации, при обнаружении проблемы сразу пытаться ее решить, четко донести ее суть до обслуживающего персонала и лишний раз перечитать информацию в графе «Полезно знать», опубликованную на сайте Tallink.