Приплыли: пассажир Tallink винит фирму в собственных неприятностях

Максим работает в Швеции вахтенным методом, по полтора месяца. Как правило, вместе с ним в Эстонию возвращаются и снова отправляются в Стокгольм в одной каюте еще три его коллеги. Перед Рождеством, когда билеты уже были забронированы и оплачены, Максим был вынужден уехать из Швеции раньше, чем его товарищи, но вернуться должен был вместе с ними.

Он утверждает, что в порту Стокгольма работницей Tallink была допущена досадная ошибка, которая и повлекла за собой все последующие неприятности.

«Мои коллеги прибыли в порт, когда я уже был в Таллинне. Сотрудница Tallink стала называть всех по именам, чтобы выдать посадочные билеты. Когда она назвала мое имя, ей сказали, что меня не будет. После того, как все получили билеты, мои коллеги направились на паром. Однако тут же выяснилось, что билет на мое имя выдали еще одному моему коллеге, который забронировал отдельную каюту», - рассказывает Максим.

Его коллеги вернулись к стойке регистрации. С сотрудницей Tallink разговаривал Сергей, на имя которого была оформлена бронь: он объяснил, что произошла путаница с билетами.

«Имя Максима значилось в моей брони, но по непонятной мне причине билет на его имя выдали другому коллеге, который бронировал отдельную каюту», - сказал Сергей. Проблема была решена, но, как оказалось позже, путаница не закончилась.

После праздников Максим приехал в Таллиннский порт, предполагая, что билет в Швецию у него есть. Сергей, на чье имя была оформлена бронь, приехал раньше, успел получить билет и подняться на паром. Максим же немного опоздал, и у стойки регистрации выяснил, что его имя в брони отсутствует. Ему ничего не оставалось, как купить новый билет.

На вопрос, почему он не стал разбираться в случившемся на месте, Максим ответил: «Я растерялся. К тому же бронь была на имя Сергея, а его рядом не было, и я не мог ничего у него спросить. Да и время поджимало. Мне показалось, что купить новый билет, а потом потребовать, чтобы Tallink вернул мне потраченные деньги, будет самым разумным решением».

Максим и Сергей считают, что досадное недоразумение произошло по вине работницы Tallink в порту Стокгольма, когда произошла путаница с билетами. «Бронь изменила именно она», - сказал Максим. Эту версию в своем письме Tallink он и изложил, попросив вернуть ему потраченные на билет деньги. Однако Tallink посчитал, что для этого отсутствуют какие-либо основания.