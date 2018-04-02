Галерея: в Таллинне перекрыли движение по улице Тюрнпу
2 апреля 2018 г., 14:14
В понедельник недалеко от Таллинской автобусной станции начался ремонт, в связи с чем и так напряженное движение в центре города станет еще более ограниченным.
Коммунальная служба Таллинна сообщила, что Trev-2 Grupp AS начал ремонтные работы на всем протяжении улицы Тюнпу, в связи с чем движение в сторону Ласнамяэ перекрыто.
Водители, которые хотят проехать к улице Тюрнпу через улицу Одра, будут перенаправлены через Тартуское шоссе-Лубья-Вильмси или Тартуское шоссе-Лубья-Лаагна.
Всех участников дорожного движения, включая пешеходов, просят запастись терпением, соблюдать требования временной организации дорожного движения и учитывать, что из-за ограничений движение может быть нарушено.