понедельник, 2 апреля 2018 г.
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Галерея: в Таллинне перекрыли движение по улице Тюрнпу

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В понедельник недалеко от Таллинской автобусной станции начался ремонт, в связи с чем и так напряженное движение в центре города станет еще более ограниченным.

Коммунальная служба Таллинна сообщила, что Trev-2 Grupp AS начал ремонтные работы на всем протяжении улицы Тюнпу, в связи с чем движение в сторону Ласнамяэ перекрыто.

Водители, которые хотят проехать к улице Тюрнпу через улицу Одра, будут перенаправлены через Тартуское шоссе-Лубья-Вильмси или Тартуское шоссе-Лубья-Лаагна.

Всех участников дорожного движения, включая пешеходов, просят запастись терпением, соблюдать требования временной организации дорожного движения и учитывать, что из-за ограничений движение может быть нарушено.

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