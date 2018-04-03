Белый дом обвинил Пекин в несправедливой торговой практике

"Вместо того, чтобы нападать на американский экспорт, который осуществляется на справедливой основе, Китаю следовало бы прекратить несправедливую торговою практику, которая угрожает национальной безопасности США и дезорганизует мировой рынок", - сказала представитель администрации о решении Китая повысить ввозные пошлины на американские товары.

Как сообщалось, с понедельника, 2 апреля, в Китае вступили в силу новые ввозные пошлины на 128 видов товаров американского экспорта, о чем объявило министерство финансов КНР.

На 15% подняты тарифы на произведенные в США виноградные вина, некоторые виды фруктов, орехов, на 25% - на ввоз в Китай американской мороженой свинины. Эта мера предпринята в ответ на планируемое повышение США пошлин на импорт китайской стали и алюминия.

В то же время, торговый советник американского президента Питер Наварро заявил телеканалу CNBC, что Вашингтон не стремится к торговой войне с Китаем. По его словам, "не должно быть, чтобы все развивалось, как по спирали: действие - ответ, действие - ответ, это ведет к эскалации".