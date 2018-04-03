Великобритания не смогла доказать причастность России к "Новичку"

Специалисты научной лаборатории Минобороны Великобритании в Портон-Дауне не смогли установить страну происхождения нервно-паралитического вещества "Новичок", которое было использовано при отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, передает Newsru.com со ссылкой на Sky News.
Глава лаборатории Гари Эткенхед в разговоре с телеканалом подтвердил, что экспертам не удалось найти доказательства версии, согласно которой "Новичок" был произведен в России.
При этом, по его словам, у "Новичка" военное происхождение - его производство можно было организовать только на государственном уровне.
Ранее сообщалось, что именно сотрудники правительственной лаборатории в Портон-Дауне (Dstl) помогли установить, что при атаке на Скрипаля 4 марта использовался нервно-паралитический газ "Новичок".
Газета Financial Times ранее сообщала, что 15 марта министр обороны Великобритании пообещал Dstl выделить дополнительные 48 млн фунтов стерлингов на новые исследования в этой области.
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что находящийся в комепосле нападения в Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль придет в себя. Комментируя "дело Скрипаля", Лавров снова подчеркнул, что у России не могло быть никакого мотива для отравления экс-шпиона, особенно в преддверии президентских выборов 18 марта и чемпионата мира по футболу.
Лавров также напомнил, что по инициативе России 4 апреля пройдет внеочередная сессия исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), в связи с которой в МИД РФ подготовили конкретные вопросы как к западным странам, так и к техническому секретариату организации по расследованию отравления в Солсбери.