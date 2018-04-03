Великобритания не смогла доказать причастность России к "Новичку"

Глава лаборатории Гари Эткенхед в разговоре с телеканалом подтвердил, что экспертам не удалось найти доказательства версии, согласно которой "Новичок" был произведен в России.

При этом, по его словам, у "Новичка" военное происхождение - его производство можно было организовать только на государственном уровне.

Ранее сообщалось, что именно сотрудники правительственной лаборатории в Портон-Дауне (Dstl) помогли установить, что при атаке на Скрипаля 4 марта использовался нервно-паралитический газ "Новичок".

Газета Financial Times ранее сообщала, что 15 марта министр обороны Великобритании пообещал Dstl выделить дополнительные 48 млн фунтов стерлингов на новые исследования в этой области.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что находящийся в комепосле нападения в Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль придет в себя. Комментируя "дело Скрипаля", Лавров снова подчеркнул, что у России не могло быть никакого мотива для отравления экс-шпиона, особенно в преддверии президентских выборов 18 марта и чемпионата мира по футболу.