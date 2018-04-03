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Великобритания не смогла доказать причастность России к "Новичку"

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Кладбище в Солсбери, которое Сергей Скрипаль и его дочь посетили за несколько часов до отравления. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix/AFP

Специалисты научной лаборатории Минобороны Великобритании в Портон-Дауне не смогли установить страну происхождения нервно-паралитического вещества "Новичок", которое было использовано при отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, передает Newsru.com со ссылкой на Sky News.

Глава лаборатории Гари Эткенхед в разговоре с телеканалом подтвердил, что экспертам не удалось найти доказательства версии, согласно которой "Новичок" был произведен в России.

При этом, по его словам, у "Новичка" военное происхождение - его производство можно было организовать только на государственном уровне.

Ранее сообщалось, что именно сотрудники правительственной лаборатории в Портон-Дауне (Dstl) помогли установить, что при атаке на Скрипаля 4 марта использовался нервно-паралитический газ "Новичок".

Газета Financial Times ранее сообщала, что 15 марта министр обороны Великобритании пообещал Dstl выделить дополнительные 48 млн фунтов стерлингов на новые исследования в этой области.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что находящийся в комепосле нападения в Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль придет в себя. Комментируя "дело Скрипаля", Лавров снова подчеркнул, что у России не могло быть никакого мотива для отравления экс-шпиона, особенно в преддверии президентских выборов 18 марта и чемпионата мира по футболу.

Лавров также напомнил, что по инициативе России 4 апреля пройдет внеочередная сессия исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), в связи с которой в МИД РФ подготовили конкретные вопросы как к западным странам, так и к техническому секретариату организации по расследованию отравления в Солсбери.

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