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Министр обороны России заявил об угрозе новой гонки вооружений

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Сергей Шойгу

ФОТО: Shemetov Maxim/ITAR-TASS

Претензии отдельных стран на исключительность подталкивают к новой гонке вооружений, активизируется военная деятельность вблизи российских границ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня мир проходит через переломный этап, меняются взаимоотношения между государствами, все чаще делается ставка на силовое разрешение противоречий. Претензии отдельных стран на исключительность подталкивают к новой гонке вооружений", - заявил Шойгу в среду на Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, на фоне этого усиливается антироссийская риторика, активизируется недружественная военная деятельность вблизи наших границ.

"В этих условиях руководство РФ предпринимает шаги по обеспечению национальной безопасности. Основной упор делается на борьбу с террористической угрозой, масштабы которой за последние годы значительно возросли", - заявил Шойгу.

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