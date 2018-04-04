Министр обороны России заявил об угрозе новой гонки вооружений

"Сегодня мир проходит через переломный этап, меняются взаимоотношения между государствами, все чаще делается ставка на силовое разрешение противоречий. Претензии отдельных стран на исключительность подталкивают к новой гонке вооружений", - заявил Шойгу в среду на Московской конференции по международной безопасности.