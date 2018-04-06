Фото: в Рапламаа автомобиль перевернулся на крышу, пострадавшего водителя вырезали из салона

Инцидент имел место на первом километре дороги Каэва - Раудтеэяаама. Двигавшийся по дороге с односторонним движением во встречном направлении автомобиль Audi, которым управлял не имевший водительских прав 28-летний мужчина, врезался в дорожное ограждение, несколько раз перевернулся на крышу, а затем приземлился обратно на колеса. На момент аварии видимость была очень плохой из-за густого тумана. Как сообщила полиция, водитель на был пристегнуть ремнем безопасности.