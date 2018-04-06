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  • Фото: в Рапламаа автомобиль перевернулся на крышу, пострадавшего водителя вырезали из салона

Фото: в Рапламаа автомобиль перевернулся на крышу, пострадавшего водителя вырезали из салона

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В четверг, 6 апреля, около 20.35 в Рапламаа произошла серьезная авария. Прибывшим на место спасателям пришлось вырезать водителя из автомобиля, пишет Postimees.

Инцидент имел место на первом километре дороги Каэва - Раудтеэяаама. Двигавшийся по дороге с односторонним движением во встречном направлении автомобиль Audi, которым управлял не имевший водительских прав 28-летний мужчина, врезался в дорожное ограждение, несколько раз перевернулся на крышу, а затем приземлился обратно на колеса. На момент аварии видимость была очень плохой из-за густого тумана. Как сообщила полиция, водитель на был пристегнуть ремнем безопасности.

Аварийный автомобиль заметил проезжавший мимо человек, который и вызвал спасателей, полицию и медиков.

Для извлечения водителя из салона, спасателям пришлось разрезать кузов автомобиля. Несмотря на то, что водитель был в сознании, он получил серьезные травмы и был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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