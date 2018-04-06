Пьяный житель Выру угрожал работникам торгового центра бомбой
6 апреля 2018 г., 10:48
Пятого апреля в 14:30 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в расположенный на улице Пикк торговый центр зашел пьяный мужчина и заявил, что у него с собой бомба.
Погрозив работникам торгового центра, мужчина вышел и направился в сторону заправки Olerex. Полиция отреагировала оперативно и через несколько минут задержала хулигана. Оказалось, что никаких опасных предметов у него не было.
Находящегося в алкогольном опьянении 56-летнего мужчину доставили в участок для проведения следственных действий.
По факту нарушения общественного порядка ведется расследование.