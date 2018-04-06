пятница, 6 апреля 2018 г.
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  • Пьяный житель Выру угрожал работникам торгового центра бомбой

Пьяный житель Выру угрожал работникам торгового центра бомбой

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Полиция. Фото иллюстративное.

ФОТО: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

Пятого апреля в 14:30 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в расположенный на улице Пикк торговый центр зашел пьяный мужчина и заявил, что у него с собой бомба. 

Погрозив работникам торгового центра, мужчина вышел и направился в сторону заправки Olerex. Полиция отреагировала оперативно и через несколько минут задержала хулигана. Оказалось, что никаких опасных предметов у него не было.

Находящегося в алкогольном опьянении 56-летнего мужчину доставили в участок для проведения следственных действий. 

По факту нарушения общественного порядка ведется расследование.

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