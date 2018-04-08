Пожар в небоскребе Трампа: погиб один человек

Trump Tower - небоскреб, где Дональд Трамп жил до переезда в Белый дом. Там же жили члены его семьи. В момент пожара никого из них в здании не было, пишет Newsru.com.

Пожар начался в субботу вечером в квартире на 50-м этаже. По данным пожарной службы Нью-Йорка, на месте ЧП работали до двухсот человек.

Возгорание быстро локализовали, в сгоревшей квартире нашли человека. Его госпитализировали, но он умер в больнице. Fox называет личность погибшего - это 67-летний Тодд Брасснер, купивший квартиру в 1996 году. Брасснер продавал картины Уорхолла, в том числе знаменитый Диптих Мерилин, подписанный рукой художника "для Тодда".

Fire in Trump Tower worsening pic.twitter.com/6T1VsOCsuP — Peter Thomas Roth (@PeterThomasRoth) 7 апреля 2018 г.

Президент Трамп сообщил об окончании тушения пожара в небоскребе в своем Twitter и поблагодарил пожарных за работу, передает РИА "Новости".