Проект, стоивший государству более миллиона евро, никому не нужен

Палата судебных исполнителей заказала у Центра регистров и инфосистем (RIK) новую интернет-платформу e-Täitur. Созданная более чем за 1,3 миллиона евро платформа оказалась настолько неудобной, что на доведение ее до ума могут потребоваться до 800 000 евро, утверждают судебные исполнители, пишет Äripäev.