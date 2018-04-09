понедельник, 9 апреля 2018 г.
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Проект, стоивший государству более миллиона евро, никому не нужен

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ФОТО: RIK veebilehe kuvatõmmis

По словам судебных исполнителей, их неудовлетворенность разработкой интернет-сайта может привести к тому, что государству придется вернуть Европе более миллиона евро дотаций. Министерство юстиции не видит в этом большой проблемы, пишет Majandus24.

Палата судебных исполнителей заказала у Центра регистров и инфосистем (RIK) новую интернет-платформу e-Täitur. Созданная более чем за 1,3 миллиона евро платформа оказалась настолько неудобной, что на доведение ее до ума могут потребоваться до 800 000 евро, утверждают судебные исполнители, пишет Äripäev.

По словам разработчиков, с которыми судебные исполнители обсуждали сложившуюся ситуацию, создание новой программы обойдется в три раза дешевле.

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