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Статистика: в Ида-Вирумаа туристов становится все больше

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Отель Noorus в Нарва-Йыэсуу.

ФОТО: Tairo Lutter

В Ида-Вирумаа туристов становится все больше: в феврале их количество превысило отметку в 16 200, из которых свыше пяти с половиной тысяч - это гости из-за рубежа.

По сравнению с февралем прошлого года туристический поток в Ида-Вирумаа вырос на 21%, свидетельствуют данные Департамента статистики, сообщает rus.err.ee.

Особенной популярностью Северо-Восток Эстонии продолжает пользоваться среди туристов из России. Число россиян, которые останавливались в феврале на ночлег в гостиницах региона, составило 4577 человек - это на 19% больше, чем годом ранее. 

На фоне роста туристического потока из-за рубежа показатели внутреннего туризма выросли еще более заметно - почти на 23% до 10 с половиной тысяч человек.

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