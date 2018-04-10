Статистика: в Ида-Вирумаа туристов становится все больше
10 апреля 2018 г., 8:42
В Ида-Вирумаа туристов становится все больше: в феврале их количество превысило отметку в 16 200, из которых свыше пяти с половиной тысяч - это гости из-за рубежа.
По сравнению с февралем прошлого года туристический поток в Ида-Вирумаа вырос на 21%, свидетельствуют данные Департамента статистики, сообщает rus.err.ee.
Особенной популярностью Северо-Восток Эстонии продолжает пользоваться среди туристов из России. Число россиян, которые останавливались в феврале на ночлег в гостиницах региона, составило 4577 человек - это на 19% больше, чем годом ранее.
На фоне роста туристического потока из-за рубежа показатели внутреннего туризма выросли еще более заметно - почти на 23% до 10 с половиной тысяч человек.