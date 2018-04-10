Племянница Скрипаля сообщила о намерении его дочери попросить политического убежища

"Никто ее не видел, никто ничего не знает ни там, ни здесь. Как мне сообщили из Британии, скоро будет ее пресс-конференция, в ходе которой она заявит, что просит политического убежища", - сообщила во вторник, 10 апреля, "Интерфаксу" Виктория Скрипаль. Она отметила, что не знает, в какой стране ее двоюродная сестра хочет попросит убежище.

Ранее во вторник в Лондоне сообщили, что 33-летняя Юлия Скрипаль выписана из окружной больницы в Солсбери, но ее лечение пока не закончено.

Директор больницы Кристин Бланшард, слова которой приводила Национальная служба здравоохранения Англии, передала, что Юлия Скрипаль попросила у СМИ о сохранении конфиденциальности. Она также отметила, что нынешний этап - не конец лечения, "но знаменует собой большую веху в нем".

Пресса сообщила, что после выписки из больницы Скрипаль доставили в "безопасное место". По данным ВВС, Юлия покинула больницу еще в понедельник. Сергей Скрипаль пока остается в больнице, но быстро идет на поправку, говорилось в сообщении.

Между тем посольство России в Великобритании в Twitter потребовало доказательств того, что все совершенные с Юлией Скрипаль действия произошли по ее воле. Дипмиссия также поздравила россиянку с выздоровлением.

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь были госпитализированы в Солсбери. По данным британских властей, они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", произведенным в России. Москва все обвинения отвергает.